Як має проходити прийом в гінеколога

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Прийом в гінеколога
Прийом в гінеколога / unsplash.com

Похід до гінеколога для багатьох людей є великим стресом. Але до нього можна простіше ставитись, якщо знати, що вас там чекає.

Мова буде про плановий огляд в гінеколога, а не тоді, коли в жінки є скарги. Про це розповіла гінеколог Катерина Антонова.

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Опитування. Навіть якщо ви обстежуєтеся у лікаря кожні пів року протягом 10 років, він обов'язково запитає, що змінилося та чи додалися нові захворювання.

Огляд. Починає лікар завжди з огляду шкіри, далі – молочні залози та зовнішні статеві органи.

Огляд в дзеркалах. Він потрібен для оцінки стану слизової оболонки, перевірки наявності новоутворень і виділень.

Обстеження в гінеколога потрібно проходити щороку
Обстеження в гінеколога потрібно проходити щороку

Мазки на онкоцитологію (рідинна цитологія, ПАП-тест) для ранньої діагностики онкологічних процесів. Якщо змінився партнер, то необхідно здати мазок на хвороби, які передаються статевим шляхом (хламідіоз, гонорея, трихомонада і мікоплазма).

Цих обстежень буде досить, для того, щоб переконатися в тому, що з вашим організмом все в порядку. Якщо ж виявляється якась патологія, то обстеження можуть бути розширені.

Найголовніше – плановий огляд спрямований не на те, щоб виявити щось погане, а для того, щоб нічого не пропустити. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я
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