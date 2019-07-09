Як мають виглядати соски здорової людини

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Як мають виглядати соски
Як мають виглядати соски / unsplash.com

Багато людей не знають, яка саме частина їхнього тіла зветься сосками. Так, помилково позначати цим словом всю пігментовану область в середині грудей.

Сосок –це тільки центр, випнута частина, схожа на намистину. Все, що навколо, називається ареолою, передає SELF.

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Вона має свої власні залози, що виділяють окремий від молока секрет, який, судячи з усього, допомагає немовлятам знайти за запахом материнські груди.

Ще один факт – багато людей переживають, що з їхніми сосками щось не так. Наприклад, що вони великі чи маленькі, вдавлені, волохаті, занадто темні або занадто світлі.

Люди занадто комплексують через вигляд сосків
Люди занадто комплексують через вигляд сосків

Але це ніяк не пов'язані з функціональністю сосків або ризиком розвитку захворювань. Всі ці варіанти є нормою. 

А ось виділення із сосків будь-якого кольору і періодичності поза лактацією – привід для консультації з лікарем. Причини можуть бути різні, від цілком нешкідливих (реакція на ліки) до страшних захворювань.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
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