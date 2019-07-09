Як мають виглядати соски здорової людини

Багато людей не знають, яка саме частина їхнього тіла зветься сосками. Так, помилково позначати цим словом всю пігментовану область в середині грудей.

Сосок –це тільки центр, випнута частина, схожа на намистину. Все, що навколо, називається ареолою, передає SELF.

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Вона має свої власні залози, що виділяють окремий від молока секрет, який, судячи з усього, допомагає немовлятам знайти за запахом материнські груди.

Ще один факт – багато людей переживають, що з їхніми сосками щось не так. Наприклад, що вони великі чи маленькі, вдавлені, волохаті, занадто темні або занадто світлі.



Люди занадто комплексують через вигляд сосків

Але це ніяк не пов'язані з функціональністю сосків або ризиком розвитку захворювань. Всі ці варіанти є нормою.

А ось виділення із сосків будь-якого кольору і періодичності поза лактацією – привід для консультації з лікарем. Причини можуть бути різні, від цілком нешкідливих (реакція на ліки) до страшних захворювань.

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