Як музика впливає на апетит

Музика дає набагато потужніший емоційний заряд, ніж реальні життєві події. Сучасні психологи давно використовують музику, як ліки, в роботі з емоціями.

Лікар-дієтолог, сомнолог Марина Когай запевняє, що музика здатна впливати на емоції людини та апетит.

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Людина здатна зрозуміти й відчути настрій музичного твору, навіть якщо йому ніколи не доводилося відчувати подібні відчуття в реальному житті.

Музика впливає і на апетит. В університеті Арканзасу провели дослідження та встановили, що якщо людина під час їжі слухає джаз або хіп-хоп, його апетит поліпшується, а їжа починає здаватися більш смачною.

Тобто мозок, реагуючи на певні звуки, може змінювати реакції на смакові подразники.

На цьому вчені не зупинилися і стали вивчати інші музичні стилі. Класика і рок на процесі вживання їжі ніяк не вплинули.

Коли їжа здається смачнішою, її хочеться з'їсти більше. Тому якщо ви хочете схуднути, лікар радить відмовитися від прослуховування хіп-хопу і джазу під час їжі. А ось класика інша справа.

Дослідники провели ще один експеримент, де учасники їли в навушниках, в яких програвали шуми різної гучності. Чим сильніше шум маскував звуки жування людини, тим більше з'їдали учасники експерименту.

Група з найгучнішими звуками шуму з'їла майже вдвічі більше, ніж група з тихими звуками.

Тобто, чим більше людина зосереджена на їжі, тим менше ризик переїдання. Люди, які більшою мірою зосереджені на звуках їжі, швидше насичуються.

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