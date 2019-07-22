Як надати першу домедичну допомогу постраждалим в аварії

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Перша допомога у разі ДТП
Перша допомога у разі ДТП / jazdorov.com.ua

Більшість тих, хто загинув внаслідок ДТП, померли до приїзду лікарів і надання першої медичної допомоги. Часто постраждалі потребують невідкладних догоспітальних заходів. Це може врятувати людині життя.

Перш за все необхідно позначити три важливі моменти:

  • аптечка в автівці має існувати не тільки номінально. Треба знати, з чого вона складається, вона має бути повністю укомплектованою, і ви маєте знати, як нею користуватися;
  • місце надання домедичної допомоги має бути безпечним. За необхідності, слід зупинити або обмежити рух транспорту, позначити місце ДТП світловідбиваючиими пристроями, вимкнути двигун автомобіля, що потрапив в аварію, підкласти щось під колеса, аби авто не рухалось;
  • не забувати про власну безпеку. Зокрема, вживати заходів з надання першої допомоги варто у нітрилових рукавичках, щоб убезпечити себе від патогенів, які можуть міститися в рідинах травмованого.

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В.о. міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун наголошує, що навчитися надавати домедичну допомогу, позбутися страху зробити щось неправильно, хоч ви начебто і знаєте, як діяти, можна тільки на практиці. Ці навички та знання можна здобути на курсах першої медичної допомоги.

Статистика. У 2018 році в аваріях в Україні загинули більше 3 тисяч людей, понад 28 тисяч зазнали травм.

Як надати домедичну допомогу постраждалим у ДТП:

1. Негайно викличте "швидку", поліцію та рятувальників;

2. Якщо у постраждалого масивна кровотеча, перша задача – її зупинити. Для цього скористайтесь турнікетом та бинтами з автомобільної аптечки. Тут важливо розрізняти критичну і некритичну кровотечі.

При критичній із тіла виходить багато крові, а пляма швидко зростає. Якщо кров іде з кінцівки постраждалого — використовуйте турнікет. Якщо не можете точно визначити місце кровотечі, накладіть турнікет на 5 сантиметрів вище місця поранення (але не на суглоб). Якщо не можете, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо (ближче до тулуба). Якщо турнікет не допомагає — тисніть на місце поранення бинтами.


Медичний турнікет

Якщо плями крові невеликі і збільшуються повільно, то кровотеча є некритичною. Її можна зупинити, коли ви переконаєтесь, що немає інших пошкоджень, які загрожують життю травмованого. Для того, щоб зупинити таку кровотечу, використовуйте тиснучу бинтову пов’язку.

Важливо! Не контактуйте з кров’ю постраждалого без рукавичок!

3. Перевірте дихання постраждалого. Не дихаючи, людина може прожити не більше 5–7 хвилин, відтак до приїзду "швидкої" вона може не дожити. Перш за все, спробуйте поговорити з людиною. Якщо вона вам відповідає, то її дихальним шляхам наразі нічого не загрожує. Але якщо постраждалий без свідомості — його дихання може бути під загрозою.

Якщо постраждалий дихає та немає загроз його життю, не намагайтеся дістати його з авто. Дочекайтеся медиків та рятувальників. Людина може мати травми хребта, що у свою чергу створює загрозу для спинного мозку. Тож будь-які пересування мають бути виправданими.

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4. Дістаньте з рота постраждалого сторонні предмети, якщо такі є. Але не руками, а негострими предметами. Руками можна лише спробувати відкрити рот непритомного постраждалого. Найкращий метод — висування щелепи. Пам'ятайте, що зайві рухи шиї можуть завдати шкоди, якщо постраждалий отримав травму шийного відділу хребта.

️5. Не підкладайте речі під голову постраждалого. Це може заважати диханню.

6. Переконайтесь, що грудна клітка постраждалого рухається. Також можна спробувати піднести вухо до рота постраждалого, аби почути, чи він дихає. Якщо все гаразд, то продовжуйте спостерігати за його станом та працювати з іншими ушкодженнями. Якщо ж дихання відсутнє — починайте серцево-легеневу реанімацію. Для цього використайте клапан-маску з автомобільної аптечки.


Стежте за диханням постраждалого

7️. Продовжуйте відслідковувати стан постраждалого до приїзду лікарів. Передайте їм детальну інформацію про те, яку саме допомогу ви надавали та що відбувалося з постраждалим.

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Теги: Поради Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Аварії та ДТП
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