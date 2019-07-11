Як надати першу допомогу при нападі епілепсії

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Перша допомога при нападі епілепсії
Перша допомога при нападі епілепсії / steemkr.com

Епілепсія вважається одним з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Під час нападу людина потребує допомоги. Тому важливо знати, як діяти.

Існує мів, що під час епілептичного нападу потрібно вставляти в рот ложку. Цього не потрібно робити, це може нашкодити людині з епілепсією, розповіла невролог Ольга Кельн.

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Як надати першу допомогу при епілептичному нападі?

  1. Подбайте про те, щоб людина не отримала травму;
  2. Покладіть на рівну поверхню;
  3. Поверніть на бік;
  4. Зафіксуйте час початку нападу;
  5. Викличте "швидку", обов'язково повідомте, що відбувається з людиною;
  6. Зафіксуйте час закінчення нападу;
  7. Не робіть спроб відкрити рот – зуби, як правило, стиснуті.
 
Симптоми – симптоми

Судоми, втрата свідомості, падіння. Причиною виникнення такої гіперактивної ділянки може бути травма голови, інсульт, менінгіт й інші захворювання.

Язик напружений, він ніяк не зможе запасти й перекрити дихальні шляхи. Під час нападу людина може прикусити його. Але це не несе особливої ​​небезпеки цей орган заживає досить швидко.

У більшості випадків напад проходить самостійно. Вводити ліки потрібно, якщо напад триває понад 5 хвилин. Госпіталізація після нападу потрібна не завжди. Стан оцінюється співробітниками "швидкої допомоги" і чергового лікаря приймального відділення.

Якщо напад стався вперше, краще зробити КТ головного мозку і виключити новоутворення.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Поради Здорове життя Мозок
Джерело: Здоров'я 24
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