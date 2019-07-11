Як надати першу допомогу при нападі епілепсії

Епілепсія вважається одним з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Під час нападу людина потребує допомоги. Тому важливо знати, як діяти.

Існує мів, що під час епілептичного нападу потрібно вставляти в рот ложку. Цього не потрібно робити, це може нашкодити людині з епілепсією, розповіла невролог Ольга Кельн.

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Як надати першу допомогу при епілептичному нападі?

Подбайте про те, щоб людина не отримала травму; Покладіть на рівну поверхню; Поверніть на бік; Зафіксуйте час початку нападу; Викличте "швидку", обов'язково повідомте, що відбувається з людиною; Зафіксуйте час закінчення нападу; Не робіть спроб відкрити рот – зуби, як правило, стиснуті.

Симптоми – симптоми Судоми, втрата свідомості, падіння. Причиною виникнення такої гіперактивної ділянки може бути травма голови, інсульт, менінгіт й інші захворювання.

Язик напружений, він ніяк не зможе запасти й перекрити дихальні шляхи. Під час нападу людина може прикусити його. Але це не несе особливої ​​небезпеки цей орган заживає досить швидко.

У більшості випадків напад проходить самостійно. Вводити ліки потрібно, якщо напад триває понад 5 хвилин. Госпіталізація після нападу потрібна не завжди. Стан оцінюється співробітниками "швидкої допомоги" і чергового лікаря приймального відділення.

Якщо напад стався вперше, краще зробити КТ головного мозку і виключити новоутворення.

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