Як надати першу допомогу при утопленні

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Як врятувати людину, яка тоне
Як врятувати людину, яка тоне / pixabay.com

Утоплення – це перекриття дихальних шляхів водою, мулом або багном. Смерть у разі утоплення може настати протягом 1-3 хвилин внаслідок припинення надходження до легень кисню, що називають асфіксією (задухою), або ж миттєво.

Неефективно перевертати людину чи класти через коліно. Тому що переважна кількість утоплень це, так звані, «сухі утоплення». Стан, при якому людина втопилася, але в легенях немає води.

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Такий стан виникає внаслідок потрапляння на голосові зв’язки, або на вагус холодної чи брудної води, після чого одразу ж змикаються голосові зв’язки. Води в легенях немає, але людина дихати не може, бо дихальні шляхи перекриті.

Коли перевернути людину догори дригом, вода таки буде витікати. Але зі шлунку. 

Як рятувати людину, яка тоне:

1. Якщо ви побачили, що людина йде під воду – не поспішайте одразу до неі. Бо потонете удвох, навіть якщо ви супер плавець. Дочекайтеся, поки людина втратить свідомість, а вже тоді рятуйте її. Або ж киньте до людини щось, що плаває – круг, пляшка і тд.

2. Пам'ятайте про травму шийного відділу хребта!

3. Дістали людину з води, фіксуєте голову, перевіряєте свідомість дихання, та за іх відсутності – серцево-легенева реанімація.
Періодично, коли в ротовій порожнині накопичилась піна, перевертайте пацієнта на бік і очищуйте ротову порожнину, продовжуйте реанімацію. Реанімація повинна проводитися на твердій і рівній поверхні!

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Теги: Медицина Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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