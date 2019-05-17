Як не можна худнути: найшкідливіші методи
Жінки у гонитві за стрункою фігурою використовують різні методи схуднення - сидять на дієтах, змінюють раціон та ходять у спортзал. Проте, нерідко вони вдаються до популярних радикальних методів, які лише завдають шкоду здоров'ю.
Дієтолог Олена Кален у своєму Instagram розповіла, що найпопулярніші методи схуднення не завжди є безпечними для здоров’я. Вона зауважила, що інколи жінки починають голодувати або пробують очищувати організм пропосними засобами.
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Експертка зі здорового харчуванння пояснила, що вдаватися до цих методів слід з крайньою обережністю.
На думку дієтолога, такий спосіб схуднення негативно впливає на кишечник, руйнує природний процес очищення організму і насправді не виконує функцію детоксикації і нормалізації ваги.
Окрім того, негативні наслідки може мати хаотичне голодування з метою знизити вагу.
"В організм не надходять необхідні поживні речовини і він починає поїдати свої білки для синтезу амінокислот, що негативно позначається на здоров’ї в цілому, порушуються обмінні процеси і згодом це може призвести до ще більшого набору ваги, а не до схуднення", – підсумувала вона.
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