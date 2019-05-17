Як не можна худнути: найшкідливіші методи

415 Читать новость на русском
Дієтолог назвала шкідливі методи схуднення
Дієтолог назвала шкідливі методи схуднення / todoincluidolarevista.com

Жінки у гонитві за стрункою фігурою використовують різні методи схуднення - сидять на дієтах, змінюють раціон та ходять у спортзал. Проте, нерідко вони вдаються до популярних радикальних методів, які лише завдають шкоду здоров'ю.

Дієтолог Олена Кален у своєму Instagram розповіла, що найпопулярніші методи схуднення не завжди є безпечними для здоров’я. Вона зауважила, що інколи жінки починають голодувати або пробують очищувати організм пропосними засобами.

Читайте також: Супрун назвала дієту, яка нормалізує рівень холестерину та вагу

Експертка зі здорового харчуванння пояснила, що вдаватися до цих методів слід з крайньою обережністю.

 
Дієтолог Олена Кален
“Очищення проносними і сечогінними засобами досить ризикований метод, який допомагає знизити вагу після свят, але не за рахунок розщеплення жирових відкладень, а за рахунок виведення з організму шлаків, відходів і рідини”

На думку дієтолога, такий спосіб схуднення негативно впливає на кишечник, руйнує природний процес очищення організму і насправді не виконує функцію детоксикації і нормалізації ваги.

via GIPHY

Окрім того, негативні наслідки може мати хаотичне голодування з метою знизити вагу.

"В організм не надходять необхідні поживні речовини і він починає поїдати свої білки для синтезу амінокислот, що негативно позначається на здоров’ї в цілому, порушуються обмінні процеси і згодом це може призвести до ще більшого набору ваги, а не до схуднення", – підсумувала вона.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
сьогодні
20805
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Дієти Голодування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
сьогодні 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 1049
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
сьогодні 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 4223
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 700
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3411
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6384
Новини
Більше новин
Залиште відгук