Як не можна худнути: найшкідливіші методи

Жінки у гонитві за стрункою фігурою використовують різні методи схуднення - сидять на дієтах, змінюють раціон та ходять у спортзал. Проте, нерідко вони вдаються до популярних радикальних методів, які лише завдають шкоду здоров'ю.

Дієтолог Олена Кален у своєму Instagram розповіла, що найпопулярніші методи схуднення не завжди є безпечними для здоров’я. Вона зауважила, що інколи жінки починають голодувати або пробують очищувати організм пропосними засобами.

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Експертка зі здорового харчуванння пояснила, що вдаватися до цих методів слід з крайньою обережністю.

Дієтолог Олена Кален “Очищення проносними і сечогінними засобами досить ризикований метод, який допомагає знизити вагу після свят, але не за рахунок розщеплення жирових відкладень, а за рахунок виведення з організму шлаків, відходів і рідини”

На думку дієтолога, такий спосіб схуднення негативно впливає на кишечник, руйнує природний процес очищення організму і насправді не виконує функцію детоксикації і нормалізації ваги.

Окрім того, негативні наслідки може мати хаотичне голодування з метою знизити вагу.

"В організм не надходять необхідні поживні речовини і він починає поїдати свої білки для синтезу амінокислот, що негативно позначається на здоров’ї в цілому, порушуються обмінні процеси і згодом це може призвести до ще більшого набору ваги, а не до схуднення", – підсумувала вона.

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