Як не підхопити глисти

Глисти зустрічаються не тільки у безхатьків та нечупар. Переважна більшість всіх українців, у яких знайшли паразитів – міські діти до 17 років.

Крім дітей, в групі ризику перебувають мисливці, туристи, рибалки та садівники.

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Люди заражаються глистами, проковтнувши яйця разом з водою або поївши недосмаженого м'яса з личинками. Але якщо дотримуватися техніки безпеки, цього можна уникнути.

Як не підчепити глисти?

1. Якщо їдете за місто – пийте тільки пляшкову або кип'ячену воду.

Воду з-під крана ретельно перевіряють міські служби, тому яєць паразитів там бути не має. А ось в селі буває по-різному. Щоб не заразитися, воду з-під крана, з колодязя або з річки потрібно обов'язково кип'ятити, або взяти з собою воду в пляшках.

2. Їжте тільки правильно приготовлене м'ясо і рибу.

Варіть, смажте або запікайте м'ясо:

15 хвилин – при внутрішній температурі шматка 55 ° C

1 хвилину – при внутрішній температурі шматка 60 ° C.

З'ясувати внутрішню температуру підготовлюваної їжі допоможе спеціальний кухонний термометр.



Глисти можна підчепити з води

Після того, як м'ясо буде готове, дістаньте його з духовки або каструлі, але не поспішайте різати. Зачекайте 3-5 хвилин, щоб м'ясо встигло остаточно приготуватися.

Готуйте рибу:

15-20 хвилин після закипання води – якщо варите,

20-25 хвилин – якщо смажите,

50-55 хвилин – якщо печете пироги з рибою.

3. Мийте овочі, фрукти, ягоди та зелень.

Овочі та фрукти досить помити під проточною водою. А ось зелень, на якій можуть бути яйця паразитичних черв'яків, треба мити ретельніше.

Спеціалісти рекомендують покласти зелень в глибоку миску і залити її прохолодною водою на 15 хвилин, щоб на дно миски встиг осісти весь бруд. Потім потрібно промити зелень під краном.

4. Мийте руки після повернення з вулиці та перед їжею.

Досить теплої води та звичайного мила, антибактеріальне не потрібне.

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