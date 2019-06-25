Як не потрібно годувати дитину: десять яскравих прикладів

Часто у дитинстві нам казали: "доїси — підемо гуляти/подивишся мультик". Або ж під час годування дитину відволікали іграшками, мультиками.

Але все це – насильство їжею.

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Харчове насильство часто ховається за

1. Проштовхування їжі між затиснутими щелепами дитини, розтискання губ і щелеп ложкою. Навіть якщо це всього одна, перша, ложка в годування.

2. Використання фраз-мотиваторів: "доїси — підемо гуляти", "доїси — подивишся мультик", "доїси — дам іграшку".

3. Використання крику, фраз-загроз: "виллю за комір", "поки не з'їси з-за столу не вийдеш".

4. Використання відволікання: мультики, іграшка, фоновий телевізор, фен, чайник з підсвічуванням. Всі випадки, коли дитина не звертає увагу на те, що їсть.

5. Годування до блювоти й попри нудоту/блювоту.

6. Годування з утриманням, закидання голови, заламування рук.

7. Маніпулювання почуттями: "мама старалася, а ти не їж", "якщо ти не будеш їсти — мене не любиш", "ти мене засмучуєш, коли не їси".



Не маніпулюйте почуттями дитини під час її годування

8. Використання їжі для мотивації: батьки обіцяють дати солодощі після вживання основної страви, чергування "ложка улюбленої їжі – ложка неулюбленої їжі", заборона на десерт або іншу їжу, поки не з'їдено основне блюдо.

9. Відмова дитині в перевагах в їжі: всі їдять, і ти їси. У тому числі "поки не з'їси ранкову кашу, нічого іншого не отримаєш".

10. Тривале голодування, коли у дитини немає можливості поїсти.

Харчове насилля ніколи не приведе вашу дитину до здорових відносин з їжею, натомість у неї може виникнути інші проблеми.

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