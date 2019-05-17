Як не захворіти навесні

Весняне тепло вже тут, але навколо підозріло багато тих, хто чхає. Якщо ви не хочете стати одним з них – ця інформація буде корисною для вас.

Захворіти навесні нітрохи не складніше, ніж восени. Травневе сонце чудове і небезпечне: вам жарко в його променях, ви знімаєте теплу куртку, одягаєте що-небудь літне й все начебто добре. Але тут вступає холодний вітер!

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Чому хворіємо навесні?

Переохолодження – це міф, ви захворієте не від холоду, а від того, що через нього знижується місцевий імунітет. На вас може потрапити вірус (різновидів риновірусів близько 200).

Краще не виходити на вулицю?

Ні! Мінімальний рекомендований час прогулянок – 22 хвилини. Велике дослідження показало, що вітамін D, який виробляється під впливом сонця, допомагає вам захистити себе від ГРВІ.

Що робити, щоб не захворіти?

Щоб залишитися здоровим, потрібно збалансувати температуру тіла і навколишнього середовища і не забувати про базову профілактику, яка актуальна в будь-який час року.

Не варто забувати про збалансоване харчування. Все як завжди. Рослинна їжа – один зі стовпів здорового харчування, яке формує загальне здоров'я організму. Як і свіже повітря, вона корисна для всього і від усього.

Вам напевно відомо, що у фруктах і овочах багато грубих харчових волокон, які потрібні для хорошого травлення. Цікаво, що квашену капусту заведено їсти взимку, але й навесні вона буде доречною – вітаміну C в ній більше, ніж в цитрусових, а ще багато вітамінів групи А, B і E.



Весною простіше підтримувати здорове харчування

Мийте руки! У травні ця порада не менш актуальна, ніж в листопаді. Клавіатура комп'ютера, дверні ручки, кнопка ліфта, які помацала хвора людина, стають джерелами інфекції. Згідно з останніми дослідженнями, регулярне миття рук дійсно запобігає поширенню інфекцій і підвищує опірність організму до них. Крім того, це найдешевший спосіб профілактики хвороб.

На антибактеріальне мило та антисептичні серветки сподіватися не варто – вони вбивають мікроби нітрохи не ефективніше звичайного мила.

Лікарі також рекомендують чхати в серветку, а потім її викидати. Якщо немає серветки – чхати в лікоть або рукав (свій). Головне – не в долоні!

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