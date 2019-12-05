Як отримати достатньо вітаміну D восени та взимку

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Сир тофу / Фото з відкритих джерел

Одним з недоліків осені та зими є скорочення днів. Невесело прокидатися, коли на вулиці ще темно, а також з темрявою кожного дня залишати свій офіс. І саме такі умови можуть суттєво понизити кількість вітаміну D в організмі.

Вітамін D – жиророзчинний вітамін, який є ключовим для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор, пояснила The Independent дієтолог Раймона Ламберт.

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Він також допомагає поглинати кальцій, який відіграє важливу роль у формуванні та підтримці міцних кісток,
– додає експерт.

Наше основне джерело вітаміну D – це сонячне світло.

Чим корисний вітамін D

  • За словами Ламбер, є чотири основні переваги вітаміну D:
  • Він допомагає всмоктування кальцію та фосфору.
  • Він зміцнює кістки.
  • Він покращує розвиток і функції мозку.
  • Він може зменшити запалення.
  • Нестача вітаміну D може привести до недуг, таких як рахіт у дітей та остеомаляція у дорослих.

Інші ознаки дефіциту вітаміну D можуть проявлятися як постійний кашель та простудні захворювання, втома, сезонне захворювання, поганий стан здоров'я кісток і зубів та постійно поганий настрій.

Як вказує Ламберт, "кожна людина унікальна, тому кількість вітаміну може відрізнятися через біологічну потребу вашого тіла".


Вітамін D зміцнює кістки, проте його не можна вживати лише для профілактики

Як можна отримати вітамін D без сонця?

Для цього вам слід переглянути раціон. Переконайтеся, що ви їсте правильні продукти.

Основні джерела вітаміну D у продуктах:

  1. Жирна риба, лосось, сардини.
  2. Апельсиновий сік.
  3. Злаки.
  4. Червоне м'ясо.
  5. Жовток.
  6. Сир.
  7. Тофу.
  8. Збагачені продукти.

Дієтолог радить проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як взивати добавки з вітамінами. Також ви можете зробити аналіз крові, щоб з'ясувати рівень вітаміну D.

Завжди намагайся з'їсти різноманітну, поживну їжу з вітаміном D, який містять продукти, такі як лосось, яйця та тофу. Але якщо ви сумніваєтеся в тому, чи достатньо цього в осінньо-зимовий період, відвідайте свого лікаря, щоб отримати пораду щодо добавок, щоб ви могли залишатися здоровими,
– додала Ламберт.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Профілактика захворювань
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