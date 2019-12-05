Як отримати достатньо вітаміну D восени та взимку

Одним з недоліків осені та зими є скорочення днів. Невесело прокидатися, коли на вулиці ще темно, а також з темрявою кожного дня залишати свій офіс. І саме такі умови можуть суттєво понизити кількість вітаміну D в організмі.

Вітамін D – жиророзчинний вітамін, який є ключовим для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор, пояснила The Independent дієтолог Раймона Ламберт.

Читайте також: 10 типів людей, які ризикують отримати дефіцит вітаміну D

Він також допомагає поглинати кальцій, який відіграє важливу роль у формуванні та підтримці міцних кісток,

– додає експерт.

Наше основне джерело вітаміну D – це сонячне світло.

Чим корисний вітамін D

За словами Ламбер, є чотири основні переваги вітаміну D:

Він допомагає всмоктування кальцію та фосфору.

Він зміцнює кістки.

Він покращує розвиток і функції мозку.

Він може зменшити запалення.

Нестача вітаміну D може привести до недуг, таких як рахіт у дітей та остеомаляція у дорослих.

Інші ознаки дефіциту вітаміну D можуть проявлятися як постійний кашель та простудні захворювання, втома, сезонне захворювання, поганий стан здоров'я кісток і зубів та постійно поганий настрій.

Як вказує Ламберт, "кожна людина унікальна, тому кількість вітаміну може відрізнятися через біологічну потребу вашого тіла".



Вітамін D зміцнює кістки, проте його не можна вживати лише для профілактики

Як можна отримати вітамін D без сонця?

Для цього вам слід переглянути раціон. Переконайтеся, що ви їсте правильні продукти.

Основні джерела вітаміну D у продуктах:

Жирна риба, лосось, сардини. Апельсиновий сік. Злаки. Червоне м'ясо. Жовток. Сир. Тофу. Збагачені продукти.

Дієтолог радить проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як взивати добавки з вітамінами. Також ви можете зробити аналіз крові, щоб з'ясувати рівень вітаміну D.

Завжди намагайся з'їсти різноманітну, поживну їжу з вітаміном D, який містять продукти, такі як лосось, яйця та тофу. Але якщо ви сумніваєтеся в тому, чи достатньо цього в осінньо-зимовий період, відвідайте свого лікаря, щоб отримати пораду щодо добавок, щоб ви могли залишатися здоровими,

– додала Ламберт.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.