Як отримати достатньо вітаміну D восени та взимку
Одним з недоліків осені та зими є скорочення днів. Невесело прокидатися, коли на вулиці ще темно, а також з темрявою кожного дня залишати свій офіс. І саме такі умови можуть суттєво понизити кількість вітаміну D в організмі.
Вітамін D – жиророзчинний вітамін, який є ключовим для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор, пояснила The Independent дієтолог Раймона Ламберт.
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Він також допомагає поглинати кальцій, який відіграє важливу роль у формуванні та підтримці міцних кісток,
– додає експерт.
Наше основне джерело вітаміну D – це сонячне світло.
Чим корисний вітамін D
- За словами Ламбер, є чотири основні переваги вітаміну D:
- Він допомагає всмоктування кальцію та фосфору.
- Він зміцнює кістки.
- Він покращує розвиток і функції мозку.
- Він може зменшити запалення.
- Нестача вітаміну D може привести до недуг, таких як рахіт у дітей та остеомаляція у дорослих.
Інші ознаки дефіциту вітаміну D можуть проявлятися як постійний кашель та простудні захворювання, втома, сезонне захворювання, поганий стан здоров'я кісток і зубів та постійно поганий настрій.
Як вказує Ламберт, "кожна людина унікальна, тому кількість вітаміну може відрізнятися через біологічну потребу вашого тіла".
Вітамін D зміцнює кістки, проте його не можна вживати лише для профілактики
Як можна отримати вітамін D без сонця?
Для цього вам слід переглянути раціон. Переконайтеся, що ви їсте правильні продукти.
Основні джерела вітаміну D у продуктах:
- Жирна риба, лосось, сардини.
- Апельсиновий сік.
- Злаки.
- Червоне м'ясо.
- Жовток.
- Сир.
- Тофу.
- Збагачені продукти.
Дієтолог радить проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як взивати добавки з вітамінами. Також ви можете зробити аналіз крові, щоб з'ясувати рівень вітаміну D.
Завжди намагайся з'їсти різноманітну, поживну їжу з вітаміном D, який містять продукти, такі як лосось, яйця та тофу. Але якщо ви сумніваєтеся в тому, чи достатньо цього в осінньо-зимовий період, відвідайте свого лікаря, щоб отримати пораду щодо добавок, щоб ви могли залишатися здоровими,
– додала Ламберт.
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