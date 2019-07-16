Як отримати одночасний оргазм з партнером

345 Читать новость на русском
Одночасний оргазм
Одночасний оргазм / pixabay.com

Про одночасний оргазм існує багато історій та багато міфів. В основному джерелом них є фільми або книги з романтично-еротичною лінією.

Звичайно, де ви в кіно побачите, як чоловік закінчує свою "партію" і каже "а давай тепер подбаємо про тебе", розповіла сексолог Марина Абрамова.

Читайте також: Як зробити сексуальне життя яскравішим

Ні, там все красиво – синхронний фінал і вибухи феєрверку на задньому плані. А що робити якщо хочеться відчути одночасний оргазм на практиці у реальному житті?

На жаль, спроби будь-що-будь досягти одночасного оргазму часто провалюються. А все тому, що концентрація з отримання задоволення від самого процесу переноситься на кінцеву стадію.

via GIPHY

В цілому, складність полягає в тому, що чоловік, як правило, досягає оргазму швидше, ніж жінка. Тому, щоб привести у відповідність час настання чарівної розрядки, потрібно передбачити кілька моментів.

Як отримати оргазм одночасно?

1. Чоловікові можна попрацювати над контролем еякуляції. Хтось робить це придумуючи неприємні або страшні картини, щоб знизити силу збудження і протриматися довше. Найбільш просунуті користуються східними техніками управління сім'явипорскуванням.

2. Жінці можна попрацювати над посиленням чутливості й збудливості. Інтимний самомасаж в допомогу.

3. Через те, що жінка довше збуджується, логічно збільшити час прелюдії – найкращий час 20-30 хвилин. 

4. Постійні сексуальні відносини синхронізують ритми. З досвідом ви починаєте краще розуміти й відчувати один одного. Та з'являється більше часу на експерименти й на випробування різних варіанти, щоб з'ясувати, що підходить саме вам. 

 
Сексолог Марина Абрамова
“У будь-якому випадку не зациклюйтесь на одночасному оргазмі, а просто отримуйте задоволення один від одного. А якщо він раптом трапитися, то це буде приємним бонусом”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати від "Опоблоку"
16 липня
3243
Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Новини Здоров'я Поради Психологія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7252
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15038
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2762
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4135
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
5 липня 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
10871
Новини
Більше новин
Залиште відгук