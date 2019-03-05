Як отримати оргазм за 20 секунд: 5 правил
Статевий акт 20-40 хвилин – це добре, коли є час, сили та немає дітей. А потім дивуємося, чому в шлюбі все з сексом погано? Одна з відповідей – бо більшість пар переконані, що довго – це добре.
І якщо немає часу на годинні ігрища, навіщо починати? Так сексу стає все менше, так з'являються коханці. Тому що з ними можна годинами цим займатися, розповіла сексолог Ольга Василенко.
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Ось результати досліджень американських сексологів Мастерс і Джонсон під назвою "Правило 5-20", в них перераховані умови, при яких жінка здатна відчувати оргазм (повинні бути всі з перерахованих):
- Відсутність у жінки аноргазміі – нездатності відчувати оргазм.
- Симпатія до партнера під час сексу. Ми часто турбуємося про свій зовнішній вигляд, фінансове благополуччя пари і якщо в момент сексу тривога з різних приводів вище симпатії до партнера, то оргазму не буде.
- Жінка повинна бути налаштована на хороший секс і оргазм. Іноді сильна любов і висока духовна близькість може заважати оргазму. Глибоко в підсвідомості жінки сидить думка "Мені з ним і без оргазму добре". І все. оргазму немає
- Чоловік добре знає і відчуває свою жінку. Іноді вчасно сказана фраза або м'які погладжування спини працюють краще, ніж всі пози Камасутри.
- Чоловік добре знає тіло і сексуальні переваги своєї партнерки і користується цими знаннями. Тут головне слово "своєї", тому що всі жінки різні і немає єдиного підходу до всіх! Важливо знати, що дарує партнерці оргазм.
При дотриманні цих п'яти правил жінці для оргазму досить 5 см статевого члена і 20 секунд сексу.
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