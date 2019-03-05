Як отримати оргазм за 20 секунд: 5 правил

220 Читать новость на русском
Як швидко отримати задоволення від сексу
Як швидко отримати задоволення від сексу / unsplash.com

Статевий акт 20-40 хвилин – це добре, коли є час, сили та немає дітей. А потім дивуємося, чому в шлюбі все з сексом погано? Одна з відповідей – бо більшість пар переконані, що довго – це добре.

І якщо немає часу на годинні ігрища, навіщо починати? Так сексу стає все менше, так з'являються коханці. Тому що з ними можна годинами цим займатися, розповіла сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: Передчасна еякуляція: як зробити секс довшим

 
Сексолог Ольга Василенко
“Я не кажу, що всім потрібно перебудуватися на швидкий секс. Але на різноманітний точно потрібно! Секс буває різним і оргазм не залежить від тривалості сексу”.

Ось результати досліджень американських сексологів Мастерс і Джонсон під назвою "Правило 5-20", в них перераховані умови, при яких жінка здатна відчувати оргазм (повинні бути всі з перерахованих):

  1. Відсутність у жінки аноргазміі – нездатності відчувати оргазм.
  2. Симпатія до партнера під час сексу. Ми часто турбуємося про свій зовнішній вигляд, фінансове благополуччя пари і якщо в момент сексу тривога з різних приводів вище симпатії до партнера, то оргазму не буде.
  3. Жінка повинна бути налаштована на хороший секс і оргазм. Іноді сильна любов і висока духовна близькість може заважати оргазму. Глибоко в підсвідомості жінки сидить думка "Мені з ним і без оргазму добре". І все. оргазму немає
  4. Чоловік добре знає і відчуває свою жінку. Іноді вчасно сказана фраза або м'які погладжування спини працюють краще, ніж всі пози Камасутри.
  5. Чоловік добре знає тіло і сексуальні переваги своєї партнерки і користується цими знаннями. Тут головне слово "своєї", тому що всі жінки різні і немає єдиного підходу до всіх! Важливо знати, що дарує партнерці оргазм.

При дотриманні цих п'яти правил жінці для оргазму досить 5 см статевого члена і 20 секунд сексу.

 
Сексолог Ольга Василенко
А давайте інакше подивимося на дослідження. Більшість жінок при наявності умов і сексуальної напруги, оргазм від мастурбації відчувають за час до 5 хвилин. Мало хто 20 хвилин пестить себе. Деяким досить і 10-15 секунд (оргазм стискаючи ноги). Так чому ця ж схема не працює з партнером?

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
5 березня
2413
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вилікувати захворювання спини без ліків
5 березня 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
Олександр Бевза 1112
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 1634
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3321
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3652
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
1 березня 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 1612
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук