Як пересадка калу може покращити здоров'я

Вчені вважають, що зміцнення мікробіома кишківника може бути секретом здоров'я в літньому віці. Вони виявили, що пересадка калу від молодих мишей до старших стимулювала кишковий мікробіом і оживила імунну систему кишківника.

Ми самі спочатку дуже здивувалися і скептично віднеслись до цього дослідження. Але його опублікували в авторитетному журналі Nature Communications і вчені навели переконливі факти про користь такої операції.

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Шлунок, більш ніж інші внутрішні органи ослаблюється через старіння, і багато вікових змін в мікробіомі кишківника пов'язані із запаленням, слабкістю і підвищеною сприйнятливістю до небезпечних кишкових розладів.

Мікробіом – що це? Це трильйони мікробів, що живуть на поверхні нашого тіла та всередині організму.

Мікробіом і здоров'я

Провідна дослідниця Маріса Стебег сказала, що кишковий мікробіом складається з сотень тисяч різних бактерій, які необхідні для оптимального здоров'я. Ці кишкові бактерії мають важливий вплив на обмін речовин, функцію мозку та імунної системи.

Наша імунна система постійно взаємодіє з бактеріями в шлунково-кишковому тракті. Як імунологи, які вивчають, чому наша імунна система не працює добре в літньому віці, ми зацікавилися, чи може склад мікробіома кишківника впливати на силу імунної відповіді,

– розповіла доктор Стебег.

Як проходило дослідження?

У цьому дослідженні, вчені спільно утримували молодих і старих мишей, щоб стимулювати їх природне бажання їсти фекальні кульки інших мишей, або вони безпосередньо виконували перенесення фекалій від молодих до старших мишей. Це зміцнило кишкову імунну систему у літніх гризунів і частково виправило вікове зниження функцій організму.

Мішель Лінтерман, один з дослідників, зазначила, що "одного спільного житла було достатньо, щоб зробити кишкову імунну відповідь у літніх мишей майже такою ж, як у молодших".

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