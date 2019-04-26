Як пережити свята і не набрати вагу

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Як пережити свята і не набрати вагу
Як пережити свята і не набрати вагу / Фото з вільних джерел

Гучні застілля часто погано впливають не лише на вагу, а й стають причинами різних хвороб, загострення хронічних захворювань, які пов’язані з роботою шлунково-кишкового тракту.

Гастроентеролог Катерина Пазенко розповіла, який правил потрібно дотримуватися, щоб добре почуватися під час свят та після.

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1. Визначте заздалегідь бюджет, який Ви готові витратити на продукти для святкового столу. Дотримуйтеся його! Вибирайте меншу кількість продуктів, але кращої якості.

2. Стежте за тим, що ви їсте. Використовуйте калькулятор по оцінці калорійності раціону і щоденники харчування.

3. Створюйте сімейні традиції і ритуали, які не пов'язані з їжею! Наприклад, походи в театр, у парк, тощо. Наявність традицій асоційоване з поліпшенням здоров'я, зростанням досягнень і розвитком сімейних цінностей у дітей.

4. Якщо святкова кулінарія є традиційною для родини – оформляйте її як подарунки. При цьому фокусуйтеся не на приготуванні страв, а на спілкуванні з рідними.

5. Не чекайте застілля та не сідайте за стіл голодними. В день свята обов'язковий сніданок, якщо вечеря пізня, то обід і перекус! Це врятує від переїдання.

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6. Обмежте кількість алкоголю. Крім інших негативних наслідків (погіршення серцевого ритму, погіршення зору, тощо), алкоголь – ще й дуже калорійний.

7. У святкові дні зробіть обов'язковими щоденні прогулянки на свіжому повітрі (60-90 хвилин).

8. Щогодини вставайте з дивана і робіть зарядку по 10 хвилин.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Алкоголь
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