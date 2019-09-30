Як підтримувати стан здоров'я свого серця: поради Супрун

Серцево-судинні хвороби не лише впливають на якість і тривалість життя людей, а і є однією з найбільших причин смертності.

За даними ВООЗ, близько 30% від усіх смертей у світ спричинені серцево-судинними захворюваннями, 80% з яких серцевий напад та інсульт. Серцево-судинним хворобам можна запобігти, і як це зробити розповіла Уляна Супрун.

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Як піклуватися про серце так, аби воно прослужило довше

Здоровий спосіб життя

80% передчасних інфарктів та інсультів можна уникнути завдяки здорового способу життя та вчасного звернення до лікаря.

Що збільшує ризики захворювання серця?

Вчасні та регулярні візити до свого сімейного лікаря

Регулярно відвідуйте свого терапевта чи сімейного лікаря, а також проходьте профілактичні скринінги.

Окрім цього, ви можете розрахувати свої ризики серцево-судинних катастроф. Це можна зробити навіть самостійно за допомогою онлайн-калькулятора.



Що робити при болях у серці

Вміння розпізнавати симптоми станів серця

У випадку серцевого нападу чи інсульту – кожна хвилина життєво важлива. Чим швидше людина отримає необхідну допомогу, тим більші шанси на швидку реабілітацію та збереження належної якості життя. Саме тому необхідно знати як діяти в кожному випадку, а головне – вчасно викликати екстрену медичну допомогу.

Вчасний та регулярний прийом ліків

Нині не існує інших способів запобігти ускладненням інсульту, інфаркту, ураженню нирок та судинній деменції, окрім як дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування.

Постійний прийом ліків повинен нормалізовувати тиск, тому потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати.

Що варто знати

Важливо! Пацієнти з хронічними серцево-судинними хворобами можуть отримувати необхідні ліки безкоштовно, або значно дешевше за програмою "Доступні ліки". Їх можна отримати за електронним рецептом від лікаря.

Кожен українець з гострим інфарктом міокарда у критичній ситуації може отримати стент безкоштовно.

Центри працюють щодня 24 години на добу. Їх адреси по всій країні можна побачити тут.



Що робити, якщо болить серце / Інфографіка МОЗ