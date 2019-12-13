Як пити каву при грудному вигодовуванні

Кава корисний напій, якщо пити його в міру. Та чи корисна кава під час грудного вигодовування. Багатьох мам турбує це питання, бо вони хвилюються за стан та здоров'я дитини.

Скільки кави можна пити жінці під час лактації розповіла лікарка Марія зі спільноти Свій.Док.

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Жінкам під час грудного вигодовування можна пити каву 1-2, а то і 3 чашки в день.

Лише 1% з кофеїну, який вживає мама потрапляє в грудне молоко і цієї кількості зазвичай недостатньо, щоб нашкодити малюку, – розповідає лікарка Марія.



Як пити каву при лактації / Фото: pixabay.com

За даними СDC під час лактації добова доза кофеїну = 300 мг максимум. Є різні дані, за деякими джерелами це 200 мг/доба.

Середня чашка (200 мл) американо містить 85-130 мг кофеїну, втім все залежить від сорту кавових зерен.

Втім, не слід забувати, що кофеїн міститься не лише в каві, чай, матча, шоколад і різні напої, такі як кока-кола, теж є кофеїномісткими.

Як кава може вплинути на дитину

Як зазначила лікарка, всього 1% з загальної кількості кофеїну, який вживає мама, потрапляє в грудне молоко. Тому ризики завдати шкоди малюку незначні.



Кофеїн міститься навіть в шоколаді / Фото: pixabay.com

Однак, якщо мама випиває понад 10 чашок в день, це може викликати неспокій, плаксивість у дитини, порушити сон дитини.

Недоношені діти та діти перших днів життя повільніше метаболізують кофеїн, тому в цей період краще зупинитись на 1 чашці в день.

Якщо любите каву, пийте на здоров'я, оскільки медичних причин уникати її під час грудного вигодовування немає.

Доказів того, що це приносить якусь користь дитині теж немає.

Але якщо після чашки кави, мама відчує себе щасливішою – користь очевидна.