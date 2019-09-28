Як побороти жирний блиск на обличчі

Більшості людей знайома це проблема: через кільки годин після вмивання з'являється жирний блиск.

В цьому і є типова особливість жирної, комбінованої шкіри, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Як лікувати жирну шкіру?

1. Використовуйте м'які засоби для вмивання (пінки / гелі), призначені для жирної шкіри. Вмивайтеся з ними вранці та ввечері. 2 рази на день, не частіше. Інакше ви просто будете пошкоджувати вашу захисну ліпідну мантію й у відповідь шкіра буде виробляти ще більше жиру

2. Не протирайте обличчя засобами, в складі яких є спирт (лосьйони, саліцилова кислота / борний спирт / настоянка календули). Вони також зруйнують ваш шкірний бар'єр, будуть подразнювати шкіру і ви отримаєте ще більше жирного блиску.



Матуючі креми можуть маскувати жирний блиск

3. Зверніть увагу на креми з матуючою дією. Наносити їх потрібно вранці після вмивання замість вашого звичайного крему. Слідкуйте, щоб в складі були як зволожувальні компоненти (гліцерин, гіалуронова кислота та ін), так і ті, що здатні впливати на роботу сальних залоз (зелений чай, цинк, натуральні екстракти ромашки, березового соку і ін)

Наприклад: Топікрем АС матуючий догляд, Левран матуючий крем Календула

4. Матуючі серветки. Вони просто зобов'язані бути у вас. Обережно промакуйте шкіру протягом дня стільки разів, скільки потрібно.

5. Додайте засоби з ретиноїдами, а також з саліциловою кислотою. Остання очистить ваші пори і зробить їх менш помітними. А ретиноїди поступово "змусять" ваші сальні залози працювати менш активно і як наслідок шкірного жиру на обличчі стане значно менше.

6. Маски для обличчя. З глиною, вугіллям, але не перетримуємо на шкірі. Досить 1 разу на тиждень.

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