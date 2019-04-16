Як покращити роботу серця та судин

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Як покращити роботу серця та судин
Як покращити роботу серця та судин / unsplash.com

Фахівці Американської кардіологічної асоціації виявили, що знизити артеріальний тиск та покращити роботу серця та судин можуть регулярні заняття йогою.

В дослідженні взяли участь люди з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, пише Heart.org.

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Фібриляція передсердь – що це?

Це один з видів аритмії, при якій верхні камери серця – передсердя, втрачають здатність працювати синхронно та скоординовано. Різні ділянки передсердь скорочуються хаотично, і по суті, передсердя виключаються з роботи

Після 12 тижнів занять йогою у людей з пароксизмальною формою фібриляції передсердь знизилася частота серцевих скорочень і кров'яного тиску, а також покращився психоемоційний стан.

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За словами дослідників, при хронічному стресі нервова система перевантажена, що може привести до підвищення артеріального тиску.

Заняття йогою мінімізують негативні наслідки завдяки глибокому диханню. Крім цього вони сприяють підвищенню самосвідомості і уваги до сигналів власного організму.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Психологія
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