Як покращити роботу серця та судин

Фахівці Американської кардіологічної асоціації виявили, що знизити артеріальний тиск та покращити роботу серця та судин можуть регулярні заняття йогою.

В дослідженні взяли участь люди з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, пише Heart.org.

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Фібриляція передсердь – що це? Це один з видів аритмії, при якій верхні камери серця – передсердя, втрачають здатність працювати синхронно та скоординовано. Різні ділянки передсердь скорочуються хаотично, і по суті, передсердя виключаються з роботи

Після 12 тижнів занять йогою у людей з пароксизмальною формою фібриляції передсердь знизилася частота серцевих скорочень і кров'яного тиску, а також покращився психоемоційний стан.

За словами дослідників, при хронічному стресі нервова система перевантажена, що може привести до підвищення артеріального тиску.

Заняття йогою мінімізують негативні наслідки завдяки глибокому диханню. Крім цього вони сприяють підвищенню самосвідомості і уваги до сигналів власного організму.

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