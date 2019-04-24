Нерви, недосип, фастфуд і інші погані фактори вкрай негативно впливають на стан нашого здоров'я в цілому і на травний тракт окремо.

Гастроентеролог Катерина Пазенко зазначила, щоб цього не трапилося, потрібно дотримуватися певних правил харчування та способу життя.

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Як покращити травлення без ліків

1. Скоротіть споживання харчових добавок, трансжирів і штучних підсолоджувачів. Це захистить від захворювань травної системи.

2. Збільште кількість харчових волокон (не менше 25-35 г/кг маси тіла / добу) - захист від патології товстої кишки.

Вживайте:

• розчинні (геркулес, бобові, горіхи) і

• нерозчинні (овочі, цільні зерна) харчові волокна.

3. Жири обов'язково повинні бути присутніми в раціоні. Додавайте продукти, які багаті корисними омега-3: насіння льону, насіння чіа, горіхи (особливо волоські горіхи), а також жирні сорти риби (лосось, макрель і сардина), оливкова олія.

4. Багато пийте – норма 30 мл/кг маси тіла/добу рідини без кофеїну. Недостатнє споживання рідини є причиною розвитку закрепів.

5. Уникайте/адаптується до стресу. Він може стати причиною синдрому роздратованого кишківника (закреп/діарея), рецидиву виразкової хвороби.

6. Їжте поволі, під час їжі вимикайте телевізор, прибирайте телефон, концентруйтеся на смак, запах їжі, намагайтеся отримати від їжі задоволення. Це допоможе уникнути диспепсії, здуття живота, переїдання.

7. Пережовувати їжу ретельно (не менше 10-15 жувальних рухів перед проковтуванням харчової грудки) – дрібно подрібнена їжа легше перетравлюється.

8. Збільште фізичну активність – навіть 30 хвилин ходьби в звичному темпі зменшують ризики розвитку закрепів.

9. Не заїдайте емоції. Їжте тільки тоді, коли голодні.

10. Уникайте шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю і «нічні» прийоми їжі можуть викликати проблеми з травленням.

11. Забезпечте достатню кількість:

• харчових пробіотиків (квашена капуста, місо, йогурти з живою культурою, деякі види сирів),

• глутаміну (індичка, соя, яйця і мигдаль)

• цинку (молюски, яловичина і насіння соняшнику). ⠀

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