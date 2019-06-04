Як покращити успішність дітей: простий спосіб

Американські дослідники з Пенсильванського університету (США) вирішили простежити за зв'язком між денним сном і станом дитини, фізичним і психологічним, і помітили, що діти, які спали вдень, мали вищі показники.

У цьому дослідженні взяли участь 3819 школярів, але до кінця експерименту дійшли 2928 дітей. Їхній вік варіювався від 10 до 12 років.

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Учнів розділили на чотири групи: в першій діти не спали вдень, у другій спали від одного до двох разів на тиждень, в третій — від трьох до чотирьох, у четвертій — від п'яти до семи раз.

Тривалість сну склала від одного до півтори години. Спостереження проводилися протягом двох років. Варто також зазначити, що в Китаї денний сон в початковій і середній школі – норма.

Для контролю результатів автори вибрали кілька показників. Вони стежили за тим, скільки дитина спить вдень та вночі. Також відстежувалися фізичні показники, такі як індекс маси тіла (ІМТ) і рівень глюкози.

Дослідники запитували дітей про їх рівень щастя. А учителі давали дані експертам про успішність кожного учня. Усі ці показники порівнювали з іншими даними.

Результати експерименту показали, що денний сон асоціювався з вищим рівнем щастя, самоконтролю і успішності.

Так, діти, які спали три рази в тиждень і більше, до другого року експерименту підвищили оцінки на 7,6%. При цьому значних змін в індексі маси тіла не відбулося.

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