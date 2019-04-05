Як популісти дурять і шкодять здоров'ю людей

64 Читать новость на русском
Популізм шкодить вакцинації
Популізм шкодить вакцинації / pixabay.com

Існує значний зв'язок між зростанням популізму в європейських країнах та рівнем недовіри до вакцинації.

Такий висновок зробили дослідники Лондонського університету Королеви Марії, написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте також: Чи варто вакцинуватися від гепатиту

 
Уляна Супрун 
“Науковці проаналізували, як поширюється популізм на національному рівні. Для цього порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах до Європарламенту у 2014 році. Потім з цими цифрами співставили відсоток людей, що вважають вакцини небезпечними та неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015 рік), в якому опитали понад 65 тисяч людей у 67 країнах”.

Виявилося, що відсоток підтримки населенням політичного популізму та недовіри людей до вакцин були на дуже близькому рівні в кожній з країн. Що більше підтримки отримували популістські партії, то більше громадян вважали, що вакцини не важливі. Наприклад, в Греції у 2014-2015 році понад 30% населення проголосували за популістичні партії та близько 25% населення вважають, що вакцини небезпечні.

via GIPHY

Спротив до вакцинації та політичний популізм об'єднує – міцна недовіра до еліт, державних інституцій та експертів. Особливо це помітно в країнах Західної Європи.

В Італії один з популістських рухів висловив занепокоєння щодо безпеки вакцин та зв‘язку між вакциною КПК (проти кору, паротиту, краснухи) та аутизмом. Науковці стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90% у 2013 році до 85% у 2016 році. Як наслідок — в країні збільшилась кількість випадків кору з 840 у 2016 році до 5000 у 2017 році.

У Франції популістичне крило також висловило занепокоєння щодо безпеки вакцин та законів, які роблять обов’язковим щеплення для всіх дітей. У цій країні проблема посилюється й міцним рівнем недовіри до вакцин самими лікарями – дослідження вказують, що понад 40% з них не пропонують батькам вакцинувати своїх дітей.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський пояснив, чому не здав аналізи на "Олімпійському" разом з Порошенком
сьогодні
15035
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Вакцина
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1292
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5211
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4135
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4755
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1227
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук