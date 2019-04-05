Як популісти дурять і шкодять здоров'ю людей

Існує значний зв'язок між зростанням популізму в європейських країнах та рівнем недовіри до вакцинації.

Такий висновок зробили дослідники Лондонського університету Королеви Марії, написала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Уляна Супрун “Науковці проаналізували, як поширюється популізм на національному рівні. Для цього порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах до Європарламенту у 2014 році. Потім з цими цифрами співставили відсоток людей, що вважають вакцини небезпечними та неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015 рік), в якому опитали понад 65 тисяч людей у 67 країнах”.

Виявилося, що відсоток підтримки населенням політичного популізму та недовіри людей до вакцин були на дуже близькому рівні в кожній з країн. Що більше підтримки отримували популістські партії, то більше громадян вважали, що вакцини не важливі. Наприклад, в Греції у 2014-2015 році понад 30% населення проголосували за популістичні партії та близько 25% населення вважають, що вакцини небезпечні.

Спротив до вакцинації та політичний популізм об'єднує – міцна недовіра до еліт, державних інституцій та експертів. Особливо це помітно в країнах Західної Європи.

В Італії один з популістських рухів висловив занепокоєння щодо безпеки вакцин та зв‘язку між вакциною КПК (проти кору, паротиту, краснухи) та аутизмом. Науковці стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90% у 2013 році до 85% у 2016 році. Як наслідок — в країні збільшилась кількість випадків кору з 840 у 2016 році до 5000 у 2017 році.

У Франції популістичне крило також висловило занепокоєння щодо безпеки вакцин та законів, які роблять обов’язковим щеплення для всіх дітей. У цій країні проблема посилюється й міцним рівнем недовіри до вакцин самими лікарями – дослідження вказують, що понад 40% з них не пропонують батькам вакцинувати своїх дітей.

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