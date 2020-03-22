Як поширюється коронавірус та чому важливо мити руки: вражаюче відео

Кількість заражених китайським коронавірусом у світі збільшилося до 318 тисяч 657 людей. ВООЗ закликає дотримуватися простих правил гігієни, аби не заразитися Covid-19.

Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді оприлюднив в інстаграмі вражаюче відео того, як може відбуватися зараження коронавірусом.

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Він написав, що швидкі запобіжні заходи можуть врятувати багато життів. На відео показали шляхи поширення та передачі коронавірусу. Автори хотіли наголосити на важливості дотримання звичайних правил гігієни, таких як миття рук.

Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;

М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Скільки часу та на яких поверхнях зберігається Covid-19

Коронавірус залишатися життєздатним у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів. Поручні у транспорті, а також ручки дверей машин таксі можуть бути джерелами безконтактної передачі інфекції. Інфікований коронавірусом міг користуватися таксі добу назад, але ці поверхні можуть заражати інших пасажирів ще дві доби, якщо вони не були продезінфіковані.

Однак коронавіруси можна ефективно знищити звичайними дезінфікуючими засобами.



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 каналу



Головне про коронавірус у світі

Станом на 22 березня на коронавірус захворіли 318 657 людей , хвороба забрала життя 13 676 осіб. Втім, є і хороші новини – одужали 96 006 людей.

, хвороба забрала життя 13 676 осіб. Втім, є і хороші новини – Коронавірус почав розповсюджуватися з Китаю, саме там зафіксували перший випадок захворювання. Наразі пік епідемії у Китаї уже пройшов. Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.

Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.

У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу