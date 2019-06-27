Як потрібно відноситись до болю, щоб не зруйнувати самооцінку

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Як потрібно відноситись до болю, щоб не зруйнувати самооцінку

Сумний парадокс: ми приділяємо багато уваги зовнішньому вигляду своїх тіл, але вважаємо за краще ігнорувати те, що відбувається всередині. Багатьом людям, які страждають від болю, непросто прийняти той факт, що організм іноді підводить. Вони відносяться до себе без жалю і лише посилюють пригніченість.

Ось кілька порад, як повноцінно жити з хронічним болем від експертів Huffpost.

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Підлаштовувати рутину під самопочуття. Не потрібно звинувачувати себе в тому, що через хворобу довелося скасувати якісь плани або перенести справи на інший день. Іноді корисніше просто змиритися з обставинами та дати тілу можливість відпочити.

Вивчіть межі своїх можливостей. Реалістично оцінюйте плани на кожен день, особливо, якщо через хворобу ви втомлюєтеся швидше, ніж раніше. Долати біль або стомлення в повсякденному житті – це не героїзм, а знущання над собою.

Люди з хронічними болями страждають від заниженої самооцінки
Люди з хронічними болями страждають від заниженої самооцінки

Ставтеся до чужої думки зі скепсисом. Соцмережі (а також не надто тактовні друзі) час від часу пропонують кожному з нас бути позитивним або поміняти спосіб життя, слідуючи якомусь плану з продуктивності. Але навряд чи хтось з авторів подібних повідомлень має той досвід хвороби, що й ви. До того ж, універсальних критеріїв успішності не існує.

Знайдіть способи підняти самооцінку. Це може бути спеціальний одяг або макіяж, завдаючи який ви відчуваєте себе впевненіше. Скористайтеся цим трюком в ті дні, коли особливо складно вийти з дому.

Не забороняйте собі відчувати себе погано. Іноді найчесніше, що можна зробити при поганому самопочутті – просто поплакати або якось інакше виплеснути негативні емоції. Пожалійте себе так, як жаліли б іншу людину з подібною проблемою. Прийняття себе неідеальним – перший крок до зцілення.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Лікування
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