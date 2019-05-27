Як повернути сексуальне бажання після пологів: чотири способи

Під час вагітності звичний склад жіночих гормонів змінюється: замість статевих гормонів естрогену і прогестерону основним стає пролактин — він і відповідає за появи молока. Через підвищення його концентрації знижується лібідо, а організм "застраховує" себе від нової вагітності.

Відразу після пологів жінка може відчувати себе втомленою або непривабливою. Чоловікові слід приділяти увагу коханої, робити компліменти і максимально її опікувати.

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Сексолог Світлана Грабова розповіла, що робити, щоб покращити статеве життя новоспечених батьків.

1. Турбота про тіло

Новоспечені матусі часто бувають незадоволені своїм зовнішнім виглядом, і їм здається, що чоловіки теж вважають їх непривабливими. Через надмірні сумнівів у своїй красі може з'явитися комплекс неповноцінності і стабільно сумний настрій.

Сходіть в салон краси або на масаж, зробіть манікюр або нову зачіску. Приділяйте собі коханій хоча б кілька годин на тиждень і не забувайте займатися фізичними вправами.

2. Правильні продукти

Шкідлива їжа не допоможе відчувати себе сексуальніше. Навпаки: їжа відкладеться в боки.

Для того, щоб стимулювати лібідо, включіть в раціон мед, імбир, мигдаль, авокадо, банани, яловичину, морепродукти.

3. Розмова з партнером

Жінки часто відчувають себе винними, якщо не відчувають сексуального бажання до чоловіка. Секс "для галочки" викликає ще більше неприємних емоцій і скутості.

Головне – поговорити з партнером, пояснити, що проблема тимчасова і попросіть, щоб він потерпів. Але не мовчіть – якщо чоловік любить вас, він все зрозуміє.

4. Імбілдинг

Робота з інтимними м'язами допоможе максимально ефективно і швидко повернути їх в форму. Пошкоджені і розтягнуті тканини отримають приплив крові і почнуть відновлюватися і гоїтися.

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