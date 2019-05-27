Як повернути сексуальне бажання після пологів: чотири способи

126 Читать новость на русском
Які повернуть сексуальне бажання після пологів
Які повернуть сексуальне бажання після пологів

Під час вагітності звичний склад жіночих гормонів змінюється: замість статевих гормонів естрогену і прогестерону основним стає пролактин — він і відповідає за появи молока. Через підвищення його концентрації знижується лібідо, а організм "застраховує" себе від нової вагітності.

Відразу після пологів жінка може відчувати себе втомленою або непривабливою. Чоловікові слід приділяти увагу коханої, робити компліменти і максимально її опікувати.

Читайте також: П’ять образів жінок під час сексу, які не варто повторювати

Сексолог Світлана Грабова розповіла, що робити, щоб покращити статеве життя новоспечених батьків.

1. Турбота про тіло

Новоспечені матусі часто бувають незадоволені своїм зовнішнім виглядом, і їм здається, що чоловіки теж вважають їх непривабливими. Через надмірні сумнівів у своїй красі може з'явитися комплекс неповноцінності і стабільно сумний настрій.

Сходіть в салон краси або на масаж, зробіть манікюр або нову зачіску. Приділяйте собі коханій хоча б кілька годин на тиждень і не забувайте займатися фізичними вправами.

2. Правильні продукти

Шкідлива їжа не допоможе відчувати себе сексуальніше. Навпаки: їжа відкладеться в боки.

Для того, щоб стимулювати лібідо, включіть в раціон мед, імбир, мигдаль, авокадо, банани, яловичину, морепродукти.

3. Розмова з партнером

Жінки часто відчувають себе винними, якщо не відчувають сексуального бажання до чоловіка. Секс "для галочки" викликає ще більше неприємних емоцій і скутості.

via GIPHY

Головне – поговорити з партнером, пояснити, що проблема тимчасова і попросіть, щоб він потерпів. Але не мовчіть – якщо чоловік любить вас, він все зрозуміє.

4. Імбілдинг

Робота з інтимними м'язами допоможе максимально ефективно і швидко повернути їх в форму. Пошкоджені і розтягнуті тканини отримають приплив крові і почнуть відновлюватися і гоїтися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
27 травня
5621
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 3758
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5333
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 895
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3663
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 7051
Новини
Більше новин
Залиште відгук