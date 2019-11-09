Як правильно чистити зуби: поради експертів

Щоб зуби були здорові, замало просто їх чистити – треба робити це правильно. Стоматологи пояснили, який правильний час та порядок проведення різних етапів стоматологічної гігієни.

Бактерії, які накопичилися за ніч у роті, можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям. За словами фахівців, чистити зуби до сніданку не обов'язково, але бажано, повідомляє Lifehacker.

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Коли чистити зуби

Головне – не чистити зуби відразу після вживання соків чи чогось кислого. Кислота з продуктів вступає в реакцію із зубною емаллю, тому, якщо чистити відразу ж, можна спровокувати дрібні пошкодження на емалі.

Ідеальний варіант – почистити зуби або перед сніданком, або через пів години після.

Коли потрібно користуватись зубною ниткою

Немає єдиного правила, коли саме використовувати зубну нитку: до чищення або після. Стоматолог Грант Річі розповів, що робить це під час чищення. Але він підкреслює, що це не обов'язкова умова.

Якщо ви двічі в день чистите зуби зубною пастою з фтором і користуєтеся ниткою або іншим засобом для міжзубних проміжків, можете не хвилюватися. Робіть так, як вам зручно. Головне – кожен день очищати проміжки між зубами,

– говорить Еліс Богозіен, представниця Американської асоціації стоматологів

Чи потрібно користуватись ополіскувачем

За словами Богозіен, ополіскувач не обов'язковий для здоров'я зубів. Більшість з них роблять лише приємний запах з роту.

Але є ополіскувачі, які призначені для розв'язання конкретних проблем: наприклад, щоб вбивати мікроби в порожнині рота. Такі засоби краще застосовувати за призначенням лікаря.

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