Як правильно лікувати кашель

Сиропи від кашлю та спеціальні таблетки не допоможуть швидше позбутися цих симптомів. Натомість потрібно дотримуватися певних базових правил.

Лікар Євгеній Щербина розповів, що насправді потрібно робити для лікування кашлю у дітей.

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1. В кімнаті повинно бути прохолодно і волого.

2. Не забувайте про чистоту. Речі, які накопичують пилюку – килими, м'які іграшки, розкиданий одяг – заховайте якомога далі.

3. Дитина повинна пити до 100 мл / кг щодня будь-якої рідини.

4. Вберігайте дитину від тютюнового диму. Також пам’ятайте: дим від сигарет може залишатися на одязі.



Сиропи від кашлю та спеціальні таблетки не допоможуть швидше позбутися кашлю

Лікар Євген Комаровський застерігає, що після прийому відхаркувальних засобів діти часто не в змозі викашляти збільшену кількість мокротиння. Воно накопичується в легенях та призводить до запалення легень та бронхіту.

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