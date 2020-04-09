Як правильно одягати медичну маску і носити респіратор: інструкція використання

Як правильно носити маску, як часто її треба змінювати та як нею користуватися, щоб захиститися від коронавірусу.

Маски наразі обов'язковий атрибут кожного, відтак слід знати, як правильно нею користуватися. Редакція Здоров'я 24 розповідає умови, які треба враховувати, щоб маска виконувала свої функції та захищала від коронавірусу.

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Як одягати медичну маску

Перед тим, як одягнути маску, обов'язково треба вимити руки з милом чи обробити їх антисептиком. Не варто торкатися маски руками після того, як одягнули її на обличчя.

Переконайтеся у цілісності маски, чи немає на ній дефектів і ушкоджень.

Визначте, якою стороною одягати маску

Медична, так звана хірургічна маска має дві сторони – біла (світла), а інша синя, блакитна (темна).

Зовнішній (кольоровий) шар – водовідштовхувальний, щоб до маски ззовні не прилипали краплини вірусів, середній – фільтрувальний, щоб затримати мікроби, і внутрішній – водопоглинальний, щоб увібрати вологу, яка виділяється з повітрям, яке видихає людина.

Повернувши маску білим (внутрішнім) шаром назовні можна начіпляти на нього мікробів, а потім так само успішно вдихнути їх в легені.

Важливо! Якщо маска з обох боків біла, то зовнішня сторона там, де складки спрямовані вниз (де верх, де низ – слід орієнтуватися по пластиковій вставці для щільного прилягання до перенісся).

Як правильно користуватися маскою

МОЗ наголошує, що одягати маску слід так, щоб вона щільно закривала рот та ніс.

Носити маску можна не більше 2 годин або навіть менше, якщо від кашлю вона стала вологою. Знімати маску слід тримаючи її за резинку, а після цього викинути.

Респіратор: як використовувати

Такі маски мають вищий ступінь захисту — їх існує три види залежно від рівня захисту: FFP 1, FFP 2 та FFP 3. Такі маски рекомендують використовувати лише медичним працівникам, або людям, які перебувають в епіцентрі подій.

Респіраторну маску теж потрібно вміти правильно використовувати.

Важливо! Якщо у респіраторних масок немає знімних клапанів, то їх теж можна вважати одноразовими та носити максимум 2 години.

Респіратори здебільшого зроблені з бавовни, їх можна прати при високій температурі та носити ще декілька разів.



Як використовувати респіратор / Фото Unsplas

Як надягати респіратор:

довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам – поголитися;

якщо носите окуляри, їх варто зняти перед надяганням респіратору;

руки обробити;

заведіть гумки на передню частину респіратора та просуньте долоню під ними;

прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню – за вуха;

розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями обох рук;

перевірте, щоб гумки респіратора не перехрещувалися – для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.

Після кожного надягання треба робити так званий тест долоні. Тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих (для респіраторів з клапаном) або видих (для респіраторів без клапану). Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі.

Як захищає маска та респіратор

Варто розуміти, що маска захищає усіх оточуючих, а респіратор захистить від інфікування лише вас. У випадку, якщо ви є носієм коронавірусної інфекції, ви все ж видихатимете повітря з вірусом й наражатимете на небезпеку інших.

Якщо врахувати той факт, що 30% хворих можуть мати безсимптомний перебіг COVID-19, то звичайна медична маска – краще рішення.

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