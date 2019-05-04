Вершкове масло – корисний продукт, у якому є джерело поживних речовин, калорій, жирів, а також та вітамінів А, К, Е.

Масло покращує всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Е, D, а ненасичені жирні кислоти, які є в маслі, добре впливають на стан судин.

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Але цей продукт містить потрібні насичені жири, надмірне вживання яких шкодить організму.

Тому важливо дотримуватися міри і не переїдати.



Лікар-терапевт Олександра Фоміна розповіла, як правильно обрати вершкове масло і на що варто звернути увагу.

1. Як завжди головне – це мінімум добавок! І часто працює принцип ціна-якість. Тому читайте склад, він має бути мінімальним. Це свідчить, що продукт є якісним.

2. Масло. На обгортці має бути написано слово "масло", не "масляний продукт", не "вершковий продукт на основі ..."

Найкраще обирати продукт із 82% молочного жиру.

3. Термін придатності: 15 - 35 діб. Якісне масло може зберігатися від 15 до 35 діб. Якщо ж масло зацвіло після цього періоду, то це означає, що у складі є натуральні складними.

Якщо з додаванням рослинних олій, замінників молочних продуктів або консервантів – лежить 2 місяці без проблем.

Вдома ви теж можете перевірити якість масла. Розгорніть продукт і оцініть як воно виглядає, пахне, тощо.

4. Масло повинно бути однорідного кольору і консистенції.

5. Продукт приємно пахне і не має жодного специфічного аромату.

6. При кімнатній температурі відрізається масло легко. На відміну від шоколаду не повинно кришитися.

Смажити на вершковому маслі не можна. Точка кипіння масла – 160 градусів.

7. Кладемо на сковорідку, масло починає плавитися і пускати бульбашки.



В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун радить їсти не більше, ніж 40 грамів на добу (для масла жирністю не вище 82%) та за відсутності інших насичених жирів у раціоні.

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