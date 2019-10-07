Як правильно пити воду: 9 чітких порад

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Яку воду споживати
Яку воду споживати / uhdwallpapers.org

Добова норма води викликає багато питань. Одні рекомендують не рахувати кількість випитих склянок, а довіряти організму й орієнтуватися лише на почуття спраги, інші ж переконують, що вести розрахунки необхідно.

В статті журналу The Journal of American Dietics Association йдеться про те, що для підтримки достатнього рівня води середньостатистичний чоловік, який не тренується, має пити не менше 2900 мл рідини в день, а середньостатистична жінка – 2200 мл, включно з харчовими продуктами.

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Як і коли правильно пити воду

1. Не лише чиста вода, а й вода з соків, кави, чаю, супів – враховується в добову норму споживання рідини.

2. В норму також враховується вода з твердих харчових продуктів.


Вода, яка міститься в їжі теж рахується

3. Під час тренування треба пити кожні 20 хвилин.

4. Алкоголь найбільше зневоднює організм.

5. Норма води індивідуальна і залежить від ваги, температури середовища, віку, харчування.

6. Понад 2000 мл рідини втрачає людина впродовж дня.

7. Перша ознака зневоднення – темний колір сечі.


Якщо сеча світла – наступну склянку води можна випити пізніше

8. Їжу можна запивати.

9. Велика кількість води може бути небезпечною.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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