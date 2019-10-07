Як правильно пити воду: 9 чітких порад
Добова норма води викликає багато питань. Одні рекомендують не рахувати кількість випитих склянок, а довіряти організму й орієнтуватися лише на почуття спраги, інші ж переконують, що вести розрахунки необхідно.
В статті журналу The Journal of American Dietics Association йдеться про те, що для підтримки достатнього рівня води середньостатистичний чоловік, який не тренується, має пити не менше 2900 мл рідини в день, а середньостатистична жінка – 2200 мл, включно з харчовими продуктами.
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Як і коли правильно пити воду
1. Не лише чиста вода, а й вода з соків, кави, чаю, супів – враховується в добову норму споживання рідини.
2. В норму також враховується вода з твердих харчових продуктів.
Вода, яка міститься в їжі теж рахується
3. Під час тренування треба пити кожні 20 хвилин.
4. Алкоголь найбільше зневоднює організм.
5. Норма води індивідуальна і залежить від ваги, температури середовища, віку, харчування.
6. Понад 2000 мл рідини втрачає людина впродовж дня.
7. Перша ознака зневоднення – темний колір сечі.
Якщо сеча світла – наступну склянку води можна випити пізніше
8. Їжу можна запивати.
9. Велика кількість води може бути небезпечною.
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