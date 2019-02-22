Як правильно приймати ліки залежно від форм випуску

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Як правильно приймати ліки залежно від форм випуску
Як правильно приймати ліки залежно від форм випуску / link.springer.com

Препарат буде найбільш ефективним, якщо ви будете дотримуєтеся всіх інструкцій. Для цього варто звернути особливу увагу на "Особливості застосування" та "Спосіб застосування та дози" ліків.

Всеукраїнська Спілка Парамедиків зазначає, що щодня від неправильного вживання ліків до лікарні звертаються пацієнти зі скаргами на погане самопочуття. Іноді це призводить до трагічних наслідків.

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Ліки можуть бути дозовані і не дозовані.

До дозованих можна віднести капсули та таблетки. Не дозованими є сиропи, мазі, відвари, емульсії. Є препарати змішаного типу – пластир, який можна віднести до двох лікарських форм.

Які є шляхи надходження ліків в організм людини:

• Пероральний (ліки ковтають) — таблетки, капсули, драже, мікстури тощо.
• Сублінгвальний (під язик) — легкорозчинні драже і таблетки.
• Парентеральний (шляхом ін’єкції) — ампули.
• Вагінальний — свічки.
• Ректальний (введення в пряму кишку)— свічки.
• Інгаляційний (вдихання) — розчини та рідини для інгаляцій.

Рідини для інгаляцій використовуйте для вдихання
Рідини для інгаляцій використовуйте для вдихання

Голова Спілки Ярослав Вус назвав два правила щодо вживання ліків, які не можна порушувати.

Правило №1. Ліки в ампулах пити заборонено

 
Ярослав Вус
“В они  (ампули – 24) не будуть швидше всмоктуватися чи діяти. Вони тільки спричинять розвиток гастриту, тощо.

Для внутрішнього застосування є, наприклад, таблетки вкриті оболонкою, щоб діючу речовину не зіпсував шлунковий сік, а таблетка розчинилась і почала діяти вже в кишківнику.

Правило №2. Не вживайте протерміновані ліки

Часто стан пацієнтів погіршується через те, що вони прийняли уже протерміновані ліки. Вони можуть призвести до небажаних наслідків. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки
Джерело: 24 Канал
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