Як правильно робити укол: покрокова інструкція

Що робити, коли медпрацівника поруч немає, а зробити укол вам чи вашим рідним – необхідно. З препаратами, які потрібно вводити внутрішньом’язово під силу впоратися кожному. Головне — дотриматися всіх правил, не боятися і діяти спокійно.

Є препарати, які треба вводити в вену, є препарати для внутрішньом'язових ін'єкцій, а є препарати, які необхідно вводити підшкірно.

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Розглянемо найпоширеніший вид ін’єкцій – внутрішньом’язовий

В такому випадку препарат вводять в основному в ті частини тіла, в яких м’язова тканина має максимальну товщину. Важливо, аби поблизу були відсутні великі венозні судини й нервові стовбури.

Відтак, частіше всього уколи роблять в сідниці, дельтоподібний м’яз, або передню поверхневість стегна. Якщо ви не професіонал, краще робити укол в сідничний м’яз, так ймовірність негативних наслідків менша.

Покрокова інструкція як правильно робити укол:

Вимити ретельно руки . Руки треба мити ретельно, з милом. Стерильність – важливий фактор.

. Руки треба мити ретельно, з милом. Стерильність – важливий фактор. Викласти усе необхідне на тацю . Це допоможе провести процедуру максимально швидко та комфортно та забезпечить стерильність. Для цього тацю теж слід обробити розчином – антисептиком, а краще спиртовим.

. Це допоможе провести процедуру максимально швидко та комфортно та забезпечить стерильність. Для цього тацю теж слід обробити розчином – антисептиком, а краще спиртовим. Одягнути стерильні рукавиці . Медичні рукавички забезпечать стерилізацію.

. Медичні рукавички забезпечать стерилізацію. Визначити місце уколу. Якщо є страх потрапити в болюче місце, необхідно подумки розділити одну сідницю на 4 рівні частини, умовно намалювавши хрест. Укол слід робити в верхню його частину.

Обробити антисептиком ампулу з ліками й відкрити її.

Дістати шприц із захисного пакета і надіти голку на шприц. Знімати ковпачок з голки необхідно тоді, коли вона вже зафіксована на шприці. Так вдасться уникнути ненавмисного проколу або забруднення голки.

Знімати ковпачок з голки необхідно тоді, коли вона вже зафіксована на шприці. Так вдасться уникнути ненавмисного проколу або забруднення голки. Наповнити шприц препаратом випустити повітря, поки не з'явиться цівка ліків.

Протерти більшу частину сідниці проспиртованою серветкою.

Другою серветкою протерти місце майбутнього уколу (в одному напрямку, в обох кроках). Не слід економити час на стерилізації. Ніколи не завадить зайвий раз все простерилізувати, а ось нехтувати правилами – небезпечно для здоров'я.

Розташувати шприц перпендикулярно сідниці.

Ввести голку на глибину, при якій 5-10 мм буде видно зовні.

Повільно натискати на поршень. Повільне введення препарату менш болюче. Рекомендована швидкість введення - 1 мл за 10 сек.

Щільно прикласти до місця уколу вату зі спиртом.

Рівним рухом вийняти голку. Притиснута вата забезпечить високу швидкість закриття ранки від нестерилізованого впливу.

Притиснута вата забезпечить високу швидкість закриття ранки від нестерилізованого впливу. Викинути використані матеріали.

Помити руки.