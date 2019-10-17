Як правильно робити укол: покрокова інструкція
Що робити, коли медпрацівника поруч немає, а зробити укол вам чи вашим рідним – необхідно. З препаратами, які потрібно вводити внутрішньом’язово під силу впоратися кожному. Головне — дотриматися всіх правил, не боятися і діяти спокійно.
Є препарати, які треба вводити в вену, є препарати для внутрішньом'язових ін'єкцій, а є препарати, які необхідно вводити підшкірно.
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Розглянемо найпоширеніший вид ін’єкцій – внутрішньом’язовий
В такому випадку препарат вводять в основному в ті частини тіла, в яких м’язова тканина має максимальну товщину. Важливо, аби поблизу були відсутні великі венозні судини й нервові стовбури.
Відтак, частіше всього уколи роблять в сідниці, дельтоподібний м’яз, або передню поверхневість стегна. Якщо ви не професіонал, краще робити укол в сідничний м’яз, так ймовірність негативних наслідків менша.
Покрокова інструкція як правильно робити укол:
- Вимити ретельно руки. Руки треба мити ретельно, з милом. Стерильність – важливий фактор.
- Викласти усе необхідне на тацю. Це допоможе провести процедуру максимально швидко та комфортно та забезпечить стерильність. Для цього тацю теж слід обробити розчином – антисептиком, а краще спиртовим.
- Одягнути стерильні рукавиці. Медичні рукавички забезпечать стерилізацію.
- Визначити місце уколу. Якщо є страх потрапити в болюче місце, необхідно подумки розділити одну сідницю на 4 рівні частини, умовно намалювавши хрест. Укол слід робити в верхню його частину.
- Обробити антисептиком ампулу з ліками й відкрити її.
- Дістати шприц із захисного пакета і надіти голку на шприц. Знімати ковпачок з голки необхідно тоді, коли вона вже зафіксована на шприці. Так вдасться уникнути ненавмисного проколу або забруднення голки.
- Наповнити шприц препаратом випустити повітря, поки не з'явиться цівка ліків.
- Протерти більшу частину сідниці проспиртованою серветкою.
- Другою серветкою протерти місце майбутнього уколу (в одному напрямку, в обох кроках). Не слід економити час на стерилізації. Ніколи не завадить зайвий раз все простерилізувати, а ось нехтувати правилами – небезпечно для здоров'я.
- Розташувати шприц перпендикулярно сідниці.
- Ввести голку на глибину, при якій 5-10 мм буде видно зовні.
- Повільно натискати на поршень. Повільне введення препарату менш болюче. Рекомендована швидкість введення - 1 мл за 10 сек.
- Щільно прикласти до місця уколу вату зі спиртом.
- Рівним рухом вийняти голку. Притиснута вата забезпечить високу швидкість закриття ранки від нестерилізованого впливу.
- Викинути використані матеріали.
- Помити руки.
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