Як правильно робити укол: покрокова інструкція

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Як самому зробити укол
Як самому зробити укол / pinterest.com

Що робити, коли медпрацівника поруч немає, а зробити укол вам чи вашим рідним – необхідно. З препаратами, які потрібно вводити внутрішньом’язово під силу впоратися кожному. Головне — дотриматися всіх правил, не боятися і діяти спокійно.

Є препарати, які треба вводити в вену, є препарати для внутрішньом'язових ін'єкцій, а є препарати, які необхідно вводити підшкірно. 

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Розглянемо найпоширеніший вид ін’єкцій – внутрішньом’язовий

В такому випадку препарат вводять в основному в ті частини тіла, в яких м’язова тканина має максимальну товщину. Важливо, аби поблизу були відсутні великі венозні судини й нервові стовбури.

Відтак, частіше всього уколи роблять в сідниці, дельтоподібний м’яз, або передню поверхневість стегна. Якщо ви не професіонал, краще робити укол в сідничний м’яз, так ймовірність негативних наслідків менша.

Покрокова інструкція як правильно робити укол:

  • Вимити ретельно руки. Руки треба мити ретельно, з милом. Стерильність – важливий фактор. 
  • Викласти усе необхідне на тацю. Це допоможе провести процедуру максимально швидко та комфортно та забезпечить стерильність. Для цього тацю теж слід обробити розчином – антисептиком, а краще спиртовим.
  • Одягнути стерильні рукавиці. Медичні рукавички забезпечать стерилізацію. 
  • Визначити місце уколу. Якщо є страх потрапити в болюче місце, необхідно подумки розділити одну сідницю на 4 рівні частини, умовно намалювавши хрест. Укол слід робити в верхню його частину.

  • Обробити антисептиком ампулу з ліками й відкрити її. 
  • Дістати шприц із захисного пакета і надіти голку на шприц. Знімати ковпачок з голки необхідно тоді, коли вона вже зафіксована на шприці. Так вдасться уникнути ненавмисного проколу або забруднення голки.
  • Наповнити шприц препаратом випустити повітря, поки не з'явиться цівка ліків.
  • Протерти більшу частину сідниці проспиртованою серветкою.
  • Другою серветкою протерти місце майбутнього уколу (в одному напрямку, в обох кроках). Не слід економити час на стерилізації. Ніколи не завадить зайвий раз все простерилізувати, а ось нехтувати правилами – небезпечно для здоров'я.

  • Розташувати шприц перпендикулярно сідниці.
  • Ввести голку на глибину, при якій 5-10 мм буде видно зовні.
  • Повільно натискати на поршень. Повільне введення препарату менш болюче. Рекомендована швидкість введення - 1 мл за 10 сек.

  • Щільно прикласти до місця уколу вату зі спиртом.  
  • Рівним рухом вийняти голку. Притиснута вата забезпечить високу швидкість закриття ранки від нестерилізованого впливу.
  • Викинути використані матеріали.
  • Помити руки.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування
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