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Як правильно виміряти тиск: 5 простих правил

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Як правильно виміряти тиск / unsplash.com

Вимірювання кров'яного тиску використовують як один із початкових параметрів діагностики здоров'я пацієнта. Та є люди, яким важливо постійно бути в курсі, який у них тиск, аби вберегти себе від негативних наслідків.

Про це розповів лікар, серцево-судинний хірург Андрій Ярка у коментарі Здоров'ю 24.

Також на тему: Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування

Зокрема, завдяки вимірюванню тиску можна виявити артеріальну гіпертензію. Аби правильно виміряти тиск, необхідно дотримуватись кількох простих правил.

Не можна вимірювати тиск вранці одразу після прокидання. Його можна міряти хоча б через 20-30 хв. Також не варто цього робити після фізичної активності. Для найточніших замірів людина має перебувати у зручному кріслі. Окрім того, тиск необхідно виміряти на обох руках, оскільки він буває різним.

Як міряти тиск
Як правильно виміряти артеріальний тиск: правила / unsplash.com

Можна вимірювати собі тиск самостійно, але це можна робити після певної практики під наглядом фахівця. Якщо ви самостійно вимірюєте тиск, то це потрібно зробити тричі, взявши до уваги третій результат.

 
Що таке артеріальний тиск – що це?
Це кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'яза.

Не забувайте – електронний тонометр може давати результати з похибкою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, артеріальний тиск понад 130/80 (верхній тиск – тиск викиду серця, нижній – тиск опору судин, у котрі серце намагається влити кров) – це вже гіпертензія.

5 правил вимірювання тиску

  1. вимірюємо тиск на обох руках;
  2. вимірюємо тиск вранці й ввечері;
  3. після сну чекаємо 20-30 хв;
  4. не міряємо тиск після фізичних навантажень;
  5. у випадку, коли людина міряє тиск собі сама, беремо до уваги третій результат.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Медицина
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