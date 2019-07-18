Як проблеми в кишечнику можуть викликати хворобу Паркінсона

864 Читать новость на русском
Від чого з'являється хвороба Паркінсона
Від чого з'являється хвороба Паркінсона / UMAN NEWS

Американські вчені припускають, що хвороба Паркінсона може починатися в глибині травної системи. Дослідження показали, що у людей, яким видалили апендикс, з меншою ймовірністю розвивалися нейродегенеративні захворювання.

Дослідники впевнені, що джерело хвороби Паркінсона знаходиться не в мозку. За 50 років вчені вивчили дані приблизно 1,7 мільйона осіб та встановили, що після видалення апендикса ризик розвитку хвороби Паркінсона знижувався на 19%. А в тих виняткових випадках, коли хвороба все ж розвивалася, це відбувалося приблизно на три з половиною роки пізніше, ніж зазвичай. 

Читайте також: Про що свідчать зморшки на лобі у молодому віці

Апендикс є маленьким відгалуженням товстої кишки та є найвідомішим рудиментарним орган в організмі людини. Аналіз вмісту апендиксів пацієнтів показав, що вони містять такий же токсичний білок, як і в мізках пацієнтів Паркінсона – альфа-синуклеїн.

 
Хвороба Паркінсона – що це?
Її також називають "тремтливим паралічем". Це неврологічне захворювання, яке повільно прогресує. Хвороба Паркінсона переважно притаманна людям похилого віку.

Якщо у людини немає генетичних факторів до розвитку хвороби Паркінсона – апендектомія знижує ризик цього захворювання на 10%. Якщо у пацієнта з'явилися симптоми хвороби, апендектомія ніяк не вплине на прогресування захворювання.

Ми не пропагуємо апендектомії, як спосіб захисту від хвороби Паркінсона. Було б набагато розумніше контролювати надмірне утворення альфа-синуклеїну, щоб не дозволити йому потрапити в мозок – розповідає один із дослідників Вівіан Лабрі.

У попередніх дослідженнях дослідники вже приходили до висновків, що хвороба Паркінсона пов'язана зі шлунково-кишковим трактом та її можна передбачити задовго до появи перших симптомів. 

Перші прояви хвороби Паркінсона
Симптоми хвороби Паркінсона

Виявляється, альфа-синуклеїн починає накопичуватися в нервових клітинах кишкової стінки за кілька років до того, як у людини з'являються перші симптоми хвороби Паркінсона. За допомогою цього білка можна визначити, захворіє людина на цю хворобу чи ні.

 
Хвороба Паркінсона – симптоми
Тремтіння повік, язика, нижньої щелепи, а часом і всього тіла. Також значно знижується рухлива активність. Хворий може застигати та перебувати нерухомим годинами, виникає "лялькова хода". Мова позбавляється виразності та стає монотонною. На пізніх стадіях хвороби людині важко почати рух, а якщо вдалося – не може зупинити свою ходу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
62728
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7471
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15348
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2811
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4179
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
5 липня 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
10975
Новини
Більше новин
Залиште відгук