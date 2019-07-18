Як проблеми в кишечнику можуть викликати хворобу Паркінсона
Американські вчені припускають, що хвороба Паркінсона може починатися в глибині травної системи. Дослідження показали, що у людей, яким видалили апендикс, з меншою ймовірністю розвивалися нейродегенеративні захворювання.
Дослідники впевнені, що джерело хвороби Паркінсона знаходиться не в мозку. За 50 років вчені вивчили дані приблизно 1,7 мільйона осіб та встановили, що після видалення апендикса ризик розвитку хвороби Паркінсона знижувався на 19%. А в тих виняткових випадках, коли хвороба все ж розвивалася, це відбувалося приблизно на три з половиною роки пізніше, ніж зазвичай.
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Апендикс є маленьким відгалуженням товстої кишки та є найвідомішим рудиментарним орган в організмі людини. Аналіз вмісту апендиксів пацієнтів показав, що вони містять такий же токсичний білок, як і в мізках пацієнтів Паркінсона – альфа-синуклеїн.
Якщо у людини немає генетичних факторів до розвитку хвороби Паркінсона – апендектомія знижує ризик цього захворювання на 10%. Якщо у пацієнта з'явилися симптоми хвороби, апендектомія ніяк не вплине на прогресування захворювання.
Ми не пропагуємо апендектомії, як спосіб захисту від хвороби Паркінсона. Було б набагато розумніше контролювати надмірне утворення альфа-синуклеїну, щоб не дозволити йому потрапити в мозок – розповідає один із дослідників Вівіан Лабрі.
У попередніх дослідженнях дослідники вже приходили до висновків, що хвороба Паркінсона пов'язана зі шлунково-кишковим трактом та її можна передбачити задовго до появи перших симптомів.
Виявляється, альфа-синуклеїн починає накопичуватися в нервових клітинах кишкової стінки за кілька років до того, як у людини з'являються перші симптоми хвороби Паркінсона. За допомогою цього білка можна визначити, захворіє людина на цю хворобу чи ні.
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