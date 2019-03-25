Як продовжити життя: вчені знайшли спосіб

Американські дослідники виявили, що у жінок, матері яких жили не менше 90 років, шанс на довге життя зростає на 25%. Тепер британські вчені доводять: тривалість життя може залежати від спільного виховання потомства.

Щоправда, дослідження експерти з Університету Шеффілда у Великобританії проводили на птахах, пише Phys.org.

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Для цього дослідники провели аналіз зібраних протягом 15 років даних про типи репродуктивної поведінки у птахів на Сейшельських островах.

Вчені з'ясували, що самки птахів живуть довше, якщо їм допомагають виховувати пташенят. При цьому матері, які самостійно виховують своє потомство, швидше старіють.

Результати дослідження допоможуть зрозуміти, чому соціальні види живуть довше поруч з собі подібними.

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