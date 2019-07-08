Як прожити на 15 років довше

950 Читать новость на русском
Як прожити на 15 років довше
Як прожити на 15 років довше / blog.longevitat.com

В енергійних людей, які віддають перевагу швидку ходьбу, серце працює набагато краще. При цьому вага не має великого значення.

Британські вчені з Університету Лестера вивчили 474 тисячі людей, їх середній вік становив 52 роки, пише Daily Mail.

Читайте також: У якому віці організм перестає боротися зі старінням

Виявилося, що у жінок, які багато ходять, середня тривалість життя становить від 86,7 до 87,8 року. У чоловіків - від 85,2 до 86,8 року.

Перспективи ж людей, які ходять повільно або зовсім мало рухаються — сумні. Середня тривалість життя серед жінок становила 74 роки, серед чоловіків – 64,8 року.

via GIPHY

Це співвідношення зберігається навіть в тому випадку, якщо любителі швидкої ходьби мають надлишок ваги та ожиріння.

Вчені зазначають, що дослідження не доводить, що ходьба неодмінно збільшує тривалість життя. Попри це, швидкість ходьби є одним з факторів, за якими лікарі будуть складати загальний стан здоров'я своїх пацієнтів, крім інших тестів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
День родини: історія та ідеї для свята
сьогодні
2043
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Довголіття дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2486
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 3847
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
5 липня 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
10322
Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
5 липня 18:00 Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
Олександр Бевза 1783
Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
4 липня 13:00 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
8416
Новини
Більше новин
Залиште відгук