Як прожити на 15 років довше

В енергійних людей, які віддають перевагу швидку ходьбу, серце працює набагато краще. При цьому вага не має великого значення.

Британські вчені з Університету Лестера вивчили 474 тисячі людей, їх середній вік становив 52 роки, пише Daily Mail.

Читайте також: У якому віці організм перестає боротися зі старінням

Виявилося, що у жінок, які багато ходять, середня тривалість життя становить від 86,7 до 87,8 року. У чоловіків - від 85,2 до 86,8 року.

Перспективи ж людей, які ходять повільно або зовсім мало рухаються — сумні. Середня тривалість життя серед жінок становила 74 роки, серед чоловіків – 64,8 року.

Це співвідношення зберігається навіть в тому випадку, якщо любителі швидкої ходьби мають надлишок ваги та ожиріння.

Вчені зазначають, що дослідження не доводить, що ходьба неодмінно збільшує тривалість життя. Попри це, швидкість ходьби є одним з факторів, за якими лікарі будуть складати загальний стан здоров'я своїх пацієнтів, крім інших тестів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.