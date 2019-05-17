Як релігійність впливає на екологічні переконання

Очевидно, що питання екології та ставлення людини до природи зараз більш ніж актуальні. Крім того, відомо, що релігія істотно впливає на моральні принципи суспільства.

Нині під загрозою вимирання близько мільйона видів рослин і тварин. Про жахливий стан навколишнього середовища йдеться в доповіді від ООН на майже тисячу сторінок.

Тому психологи з Іллінойського та Уорікського університетів (University of Illinois; Warwick University) провели дослідження, щоб з'ясувати, як християни ставляться до проблем екології. Вчені визначили, як релігія може впливати на турботу про природу.

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Як пройшло дослідження?

В ході першого опитування психологи дізналися думку 292 чоловік про відповідальність людства перед природою. За результатами більшу стурбованість і турботу проявляють ті, хто сприймає людину, як "наглядача", який береже все живе на планеті. Менше про проблеми екології замислюються люди, які вважають людини "вінцем творіння", який панує над природою.



Релігія позитивно впливає на екологію

У другому експерименті 588 вірян читали одну з трьох статей: дві з цитатами з Біблії про відповідальність людини за навколишнє середовище та одна контрольна (на сторонню тему).

У третьому 498 учасників дослідження читали три статті Папи Римського Франциска: про охорону навколишнього середовища, про контроль над народжуваністю та випадкову.

Відразу після прочитання матеріалів, люди відповідали на питання про зміну клімату. Віряни, які прочитали статті, в яких містилася ідея відповідальності людини, проявляли більшу стурбованість про природу.

Висновки вчених

Психологи прийшли до висновку, що релігійні цінності підтримують турботу про навколишнє середовище і змушують задуматися про збереження природи. А в тих випадках, коли авторитетні релігійні джерела нагадують вірянам про відповідальність людства перед світом, турбота про екологію значно зростає.

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