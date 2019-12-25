Як робота впливає на тривалість життя жінки: дослідження

Вчені довели, що робота допомагає жінкам жити довше. Оплачувана праця допомагає жінкам підтримувати фізичне та психологічне здоров'я, зокрема запобігає депресії.

Таких висновків дослідники дійшли після масштабного дослідження, в якому взяли участь 5100 жінок.

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Як проходило дослідження

Жінкам, які брали участь в дослідженні було 30–44 років, а коли експеримент закінчився, вони досягли віку 66–80 років.

Отримані результати свідчать, що жінки, які працювали протягом перших 20 років дослідження, до пенсійного віку відчували менше симптомів депресії, ніж ті, хто не працював.

До того ж, ризик смерті у таких жінок був на 25% нижче.



Робота має гарний вплив на здоров'я жінки/Фото:Unsplash

Цікаво, що навіть жінки, які не любили свою роботу або піддавалися дискримінації, мали більше симптомів депресії та проблем зі здоров'ям, були здоровіші за тих, хто не працював.

Оплачувана робота є однією з найважливіших соціальних детермінант здоров'я як жінок, так і чоловіків,

— говорять учені.

Це пов'язано з тим, що зайнятість може забезпечити як фінансові, так і соціальні ресурси, що сприяють стабільності та добробуту.