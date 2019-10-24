Як робота з дому впливає на психічне здоров'я

Робота з дому стає все популярнішою, роботодавці частіше зазначають у робочих контрактах пункт про вільне відвідування офісу. Як це впливає на продуктивність, залучення в роботу і взагалі задоволення роботою?

Швейцарська компанія провела дослідження та дійшла висновку, що понад дві третини людей по всьому світу працюють поза офісом як мінімум раз на тиждень.

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Такий принцип роботи має переваги: ​​це дозволяє людям бути гнучкими у своєму робочому графіку та приділяти більше часу на особисті потреби, а не на дорогу в офіс. За даними дослідження, 70% міленіалів скоріше оберуть роботу у віддаленому режимі.

Але робота з дому має й недоліки. Зокрема, дослідження свідчить про те, що працівники, що працюють за межами офісу, мають розмиті кордони. 41% віддалених працівників мали високий рівень стресу, в той час як серед офісних таких було 25%.

Фахівці зазначають, що відсутність постійного контакту з колегами викликає зниження довіри та сприяє тому, що працівники частіше відчувають себе сторонніми.

Віддалені працівники частіше думають, що колеги негативно говорять про них за спиною. Анкетування 1100 працівників показало, що понад 50% тих, хто працював з дому, іноді відчували себе обділеними.

Віддалений режим роботи спонукає працівників концентруватися на робочих завданнях, але не сприяє розвитку взаємних дружніх відносин.

Люди, що працюють віддалено відчувають себе просто виконавцями, а не частиною команди.

Відтак, роботодавцям варто створювати правильні комунікаційні канали, як от відеодзвінки чи регулярні зустрічі для команди, аби підтримувати теплі відносини в колективі.