Як розповісти партнеру про венеричні захворювання

Розповісти потрібно обов'язково. Тому що людина має право знати правду. Вам було б неприємно, якби людина не поставила до відома і передала вам ЗПСШ? І відносини, які базуються на секретах і брехні, приречені на невдачу.

Захворювання, яке передається статевим шляхом (ЗПСШ) – таке ж захворювання, як і багато інших, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко “Чому ми так їх соромимося? Чому вважаємо, що ЗПСШ можуть бути тільки у людей легковажних, з великою кількістю випадкових зв'язків? Скільки випадків, коли жінка виходить заміж незайманою і їй "приносить" ЗПСШ чоловік? А коли чоловік все життя вірний одній жінці, а вона мала ЗПСШ?”.

Безладні зв'язки підвищують ризики, але якщо людина має ЗПСШ, це не говорить про кількість партнерів в минулому. ЗПСШ така ж інфекція, як і інші! Більшість ЗПСШ лікуються! А з ВІЛ, ВПЛ і Герпесом можна абсолютно спокійно жити

Як розповісти про венеричні захворювання:

1. Говоріть до сексу, у відповідний час. Важко сказати? Напишіть смс\запишіть голосове повідомлення.

2. Дайте людині розгорнуту інформацію про вашому захворюванні. Які ризики, лікування, чи є щеплення від цього ЗПСШ.

3. Якщо людина вирішить не будувати з вами відносини, то це її вибір. Ви ж не хотіли б, щоб вас в такій ситуації залишили без вибору?

4. І якщо ви приймаюча інформацію сторона, то зважте всі "за" і "проти".

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