Як розповісти партнеру, що ви не отримуєте з ним оргазму
Чи справді варто говорити про це на початку стосунків? Так, це справді необхідно, щоб зрозуміти, чого чекати один від одного. Якщо чоловік принижує, ображає, говорить, що тільки з ним ви отримуєте задоволення, то ви просто неправильно донесли цю інформацію.
Будь-який адекватний та люблячий чоловік зрозуміє вас. Важливо – не брехати і не перекладати відповідальність на чоловіка, розповіла сексолог Ольга Василенко.
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Потрібно чоловіку пояснити одразу, щоб він не чекав імітації і не думав, що проблема в ньому. Має бути розуміння обох партнерів, що їм потрібно працювати разом.
Якщо стосунки тривають довго і чоловік переконаний, що оргазм у вас є, то не треба говорити, що ви ніколи разом із ним не відчували максимального задоволення.
Є проблема. Іноді жінки навіть в цьому випадку продовжують брехати. Вони думають, що простіше і далі мовчати, проте це не позбавить вас від проблеми відсутності оргазму. Всі проблеми, що відбуваться у парі, важливо обговорювати. Навіть оргазм.
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