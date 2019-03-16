Як розповісти партнеру, що ви не отримуєте з ним оргазму

Чи справді варто говорити про це на початку стосунків? Так, це справді необхідно, щоб зрозуміти, чого чекати один від одного. Якщо чоловік принижує, ображає, говорить, що тільки з ним ви отримуєте задоволення, то ви просто неправильно донесли цю інформацію.

Будь-який адекватний та люблячий чоловік зрозуміє вас. Важливо – не брехати і не перекладати відповідальність на чоловіка, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Потрібно чоловіку пояснити одразу, щоб він не чекав імітації і не думав, що проблема в ньому. Має бути розуміння обох партнерів, що їм потрібно працювати разом.

Якщо стосунки тривають довго і чоловік переконаний, що оргазм у вас є, то не треба говорити, що ви ніколи разом із ним не відчували максимального задоволення.

Сексолог Ольга Василенко “Говоріть, що щось змінилося і оргазм зник. Тепер в звичних позах зі звичними діями його немає. Робіть акцент на те, що це ваша проблема і попросіть про допомогу. Більшість чоловіків нормально сприймають цю інформацію”.

Є проблема. Іноді жінки навіть в цьому випадку продовжують брехати. Вони думають, що простіше і далі мовчати, проте це не позбавить вас від проблеми відсутності оргазму. Всі проблеми, що відбуваться у парі, важливо обговорювати. Навіть оргазм.

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