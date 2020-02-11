Як самотність погіршує здоров'я: факти, які вас здивують

Будь-яка людина протягом свого життя стикалася з відчуттям самотності. Однак для одних – це тимчасовий стан, а для інших – спосіб життя. Як самотність впливає на здоров'я – читайте у матеріалі.

Хронічна самотність може мати несприятливі наслідки для вашого здоров’я. Про це пише видання CNN.

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Самотність впливає як фізичний біль

Як писав лікар Санджай Гупта стосовно дослідження 2003 року, з еволюційної точки зору доісторичні предки покладалися на соціальні групи не просто для спілкування, а для виживання. Це пояснюється тим, що перебування поруч із племенем приносило доступ до притулку, їжі та захисту. А відокремлення від групи означало небезпеку.

Відтак, сьогодні, коли людина відчуває себе самотньою, її органи можуть відчувати загрозу виживанню.



Самотність впливає на мозок як фізичний біль / Unsplash

Проблеми зі сном

Люди, які відчувають себе самотніми, як правило, відчувають більше порушень сну в нічний час. Дослідники виявили, що зв’язок між порушеннями сну та самотністю зберігається навіть після врахування сімейного стану та розміру сім'ї, припускаючи, що відчуття самотності залежить від того, як люди сприймають своє соціальне становище.

Самотність може збільшити ризик деменції

У 2012 році вчені провели дослідження на 2200 людях, які живуть в Амстердамі. У результаті дослідники довели, що ті люди, які відчувають себе самотніми, не зважаючи на наявність друзів та родини, мають більший ризик захворіти на деменцію, ніж ті особи, які живуть одні.

У джерелі йдеться, що почуття самотності підвищує ризик деменції на 64%.

Деменція – що це? Деменція впливає на мислення, поведінку і на спроможність виконувати щоденні справи. Робота мозку значно погіршується, і це впливає на соціальну та робочу діяльності людини. Першою ознакою деменції є нездатність виконувати повсякденні справи. Деменція може виникнути у будь-кого, але з віком ризик зростає. Більшість хворих на деменцію – старші люди.



Самотність може збільшити ризики деменції / Unsplash

Самотність може сприяти передчасній смерті

Життя в самоті, або просто почуття самотності, може підвищити ризик у людини ранньої смерті.

Вчені провели одне дослідження, у якому взяли участь майже 45 000 людей віком від 45 років, які або мали серцеві захворювання, або мали високий ризик цього захворювання. Як йшлося у результатах, люди, які живуть наодинці, з більшою ймовірністю помирають від серцевих нападів, інсультів чи інших ускладнень, ніж ті, хто проживає з родиною чи друзями тощо.

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