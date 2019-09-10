Як сексизм впливає на здоров'я

Вчені Університетського коледжу Лондона провели дослідження, щоб з'ясувати, як сексизм впливає на ментальне здоров'я людини. Результати показали, що жінки, які зіткнулися з гендерною дискримінацією, в три рази частіше за інших розповідають про свою депресію.

Про дослідження, опубліковане в журналі Health Psychology, пише видання The Independent.

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Фахівці вивчили дані 2956 жінок віком старше шістнадцяти років, які були опитані в рамках аналізу британських домогосподарств у 2009 і 2010 роках. Учасниць запитали, чи відчували вони себе небезпечно, чи перебували під загрозою, чи піддавалися нападам в останній рік, і про ментальне здоров'я.

Крім того, респондентки розповіли, чому вони вважають, що піддалися гендерної дискримінації. Також жінки, які ймовірно зіткнулися з сексизмом, на 26% частіше за інших повідомляли про психологічні травми.

Проте, загальні дані показали, що дію сексизму протягом одного року зазнали менше 20% респонденток. З зізнань жінок йдеться, що з гендерною дискримінацією найчастіше стикаються на вулиці (в 77% випадків), громадському транспорті (39,9%) і на залізничних та автобусних станціях або поруч з ними (38,9%). В аналіз не були включені чоловіки, оскільки лише невеликий відсоток з них повідомив про пережиту гендерну дискримінацію.

Це не єдине дослідження, яке підтверджує, що сексизм вкрай негативно впливає на ментальне здоров'я жінок. Вчені вважають, що він призводить до тривоги, сильного стресу, зниження самооцінки, депресії і не тільки – так, жінки, які зазнали гендерної дискримінації або домагань, частіше за чоловіків повідомляють про погане самопочуття.

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