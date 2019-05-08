Як соцмережі впливають на життя підлітків

Між соціальними мережами і ставленням підлітків до життя немає практично ніякого зв'язку. Їх проблеми – через стосунки в реальному житті.

99,75% задоволення життям ніяк не залежить від використання соцмереж. Щоб це зрозуміти, вони вивчили поведінку 12 000 підлітків 10-17 років. Дослідження тривало з 2009 по 2017 рік.

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Вчені з Оксфордського університеті запитували у дітей, скільки часу вони проводять в соціальних мережах в звичайний шкільний день, а також просили оцінити, наскільки вони задоволені різними аспектами життя, наприклад відносинами з батьками.



Соцмережі майже не впливають на життя підлітків

Вчені виявили, що дівчатка приділяють соцмережам більше часу, ніж хлопчики, але ні на кого з них це не має значного впливу. Сім'я, друзі і ситуація в школі виявилися набагато важливішими – саме вони формують задоволеність життям.

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