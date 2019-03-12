Як стерти неприємні спогади

Люди намагаються блокувати і чинити опір поганим спогадом, щоб їх "стерти", але вчені з Техаського університету заявили, що робити потрібно навпаки.

Спогади не є статичними: це динамічні конструкції в мозку, які регулярно оновлюються, модифікуються і реорганізуються з отриманням нового досвіду, пояснюють вчені. Мозок постійно запам'ятовує і забуває інформацію – і багато з цього відбувається автоматично під час сну.

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Нове дослідження припускає, що навмисне забування вимагає посиленої мозкової взаємодії з небажаною інформацією. Іншими словами, якщо людині потрібно викинути щось з голови, то їй слід зосередитися на цьому.

В експерименті взяли участь 24 молодих людей, яким показували сцени з людьми. Добровольцям треба було або запам'ятати, або забути їх. За мозковою активністю в цей момент спостерігали вчені.



Щоб забути – потрібні зусилля

Виявилося, що при забуванні стимулювалася вентральна скронева кора (зорова кора) головного мозку, яка допомагає людям обробляти і класифікувати візуальну інформацію. Вчені відзначають, що для кращого ефекту цей процес повинен бути "помірним". Слабка або занадто сильна активність призводить до зворотного результату – запам'ятовування.

Лабораторні дослідження можуть сильно відрізнятися від забування травмуючих і поганих спогадів в реальному житті, кажуть дослідники. Але механізм роботи мозку однаковий, тому вчені мають намір продовжити експерименти.

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