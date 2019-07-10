Як урізноманітнити секс: 5 правил рольових ігор

В кожної пари бувають моменти, коли секс стає одноманітним і буденним. Рольові ігри допоможуть зробити його знову яскравим.

Про те, яких правил потрібно дотримуватись під час рольових ігор розповіла сексолог Анастасія Корольова.

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1. Підготовка до гри – важлива частина самої гри. Одне з найважливіших правил відноситься до того, як правильно почати рольову гру.

Приблизно за шість-вісім годин до початку передбачуваної гри – щоб партнер встиг налаштуватися і почати смакувати – надішліть йому повідомлення зі своєю фотографією в костюмі. Можете зробити інтригуючий підпис, що відповідає тій ролі, яку збираєтеся виконувати.

Якщо ви вибрали образ медсестри, можна написати "У вас призначений прийом на шість вечора". Що потрібно продумати заздалегідь? Костюм – це один з атрибутів гри, він необхідний для посилення ефекту. А іграшки – це те, що підтримує ігровий сценарій. Без іграшок і костюмів буде просто нудно і важко повноцінно включитися в гру.



Для рольових ігор потрібен костюм

2. Сценарій. Не потрібно прописувати діалоги й заучувати напам'ять свої репліки. Але коли у вас є план, приблизний сценарій того, як повинен розвиватися вечір, ви будете почувати себе набагато спокійніше і впевненіше.

3. Думайте про партнера. Якщо у вас з партнером відбудеться перша рольова гра, і ініціатором виступаєте ви, то радимо взяти домінуючу роль на себе. Це не означає, що ви повинні увійти в образ "домінанта", але завдання вести рольову гру в потрібне русло буде за вами.

4. Не смійтесь. Найжахливіше, що можна зробити під час рольової гри – це посміятися над костюмом або поведінкою партнера. Пам'ятайте, що в ліжку ми всі відчуваємо себе більш вразливими, так що сміх за таких обставин може сприйматися дуже гостро. Якщо партнер посміявся над вами, не втрачайте самовладання. Постарайтеся відповісти жартом на його сміх.

5. Гра має мати завершення. У будь-якої гри повинен бути вихід, завершення – якась сексуальна дія. Найгірший варіант – це заохотити партнера повідомленнями й фото, а потім передумати.

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