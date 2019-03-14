Як вберегти нирки від хвороб: 5 порад від МОЗ

14 березня – світовий день нирки. Статистика свідчить, що близько 10% населення світу страждають на хронічні хвороби нирок, які в багатьох випадках призводять до інвалідності та смерті.

Тому Міністерство охорони здоров’я радить дотримуватися простих щоденних порад, щоб вберегти нирки від хвороб.

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1. Правильно харчуйтеся

Найпростіше, що ви можете зробити для здоров’я своїх нирок – дотримуватися повноцінного режиму харчування. Варто також зменшити вживання солі та прянощів.

2. Пийте достатньо води

Це допоможе нормалізувати роботу нирок. Орієнтуйтеся на власне відчуття спраги.

Орієнтовні норми споживання рідини для дорослих з вагою 70-75 кг у – 2800-3000 мл. Сюди входить будь-яка рідина — включно з усіма рідкими стравами й напоями. Обмежте солодкі газовані, соки та соковмісні напої.

3. Контролюйте артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск є однією з основних причин розвитку хвороби нирок. Підвищують цей ризик ще й діабет, серцево-судинні захворювання, підвищений холестерин підвищують ризик хвороб нирок. Регулярно проходьте обстеження і в жодному разі не займайтесь самолікуванням.



Як вберегти нирки від хвороб

4. Киньте курити

Якщо ви часто палите, то це зменшує кров'яний потік до деяких частин нирок, через що цей орган починає гірше функціонувати. Тютюнопаління збільшує ризик раку нирок.

5. Займіться спортом

Фізичні навантаження нормалізують артеріальний тиск, покращують мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином зменшити ризик розвитку хронічних хвороб нирок. Якщо немає часу на тренажерний зал, тоді просто ходіть пішки.

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