Як велосипед впливає на здоров'я чоловіка

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Як велосипед впливає на чоловіка
Як велосипед впливає на чоловіка / pixabay.com

У велосипедистів проблем з потенцією насправді менше, ніж у людей, які займаються іншим видом спорту.

Раніше були опубліковані роботи, в яких йшлося, що тривале сидіння на вузькому сідлі, призводить до перегрівання промежини та це дуже шкідливо й веде до імпотенції та навіть раку яєчок.

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У дослідженні Університету Каліфорнії – Сан-Франциско взяли участь майже 4000 учасників їх розділили в 3 групи: велосипедисти, бігуни та плавці. Це були не професійні спортсмени, а просто люди, які регулярно займаються спортом.

Групи були однорідними за віком, індексом маси тіла і супутніх захворювань. Всі чоловіки були опитані на предмет наявності проблем із сечовипусканням, з потенцією та ознак хронічного простатиту.

Велосипед корисний для чоловічого здоров'я
Велосипед корисний для чоловічого здоров'я

Виявилося, що у велосипедистів проблем з потенцією насправді менше, ніж у людей, що займаються іншим видом спорту. Проблеми із сечовипусканням або хронічний простатит у велосипедистів не частіше, ніж в інших чоловіків.

Але любителів велосипедів може турбувати оніміння промежини (ризик в 10.6 разів вищий) і ризик розвитку стриктур уретри (звуження просвіту сечівника) у 2.5 рази частіші через травми при падінні.

Оніміння промежини можна знизити якщо стояти на педалях понад 20% часу поїздки та підняти кермо вище, ніж сідло, або хоча б поставити ручки керма в рівень з рівнем сидіння

Висновок: велосипеди – не тільки не шкідливо, але може бути навіть і корисно для чоловічого здоров'я. 

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Теги: Новини Спорту Велоспорт Профілактика захворювань Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Здорове життя
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