Як відмова від гаджетів увечері впливає на якість сну: як випрацювати звичку

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Телефон заважає спати
Телефон заважає спати / pixabay.com

Дослідники рекомендують за дві години до сну відривати себе від електронних девайсів: телевізора, комп'ютера, планшета, смартфона. Річ у тім, що вони погіршують якість сну і стимулюють тривогу.

Якість сну погіршується через синє світло, яке випромінюють практично всі сучасні прилади на світлодіодах, пише Harvard business review. 

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Коли стає темно, в мозку виробляється гормон мелатонін, який контролює добові ритми й допомагає заснути. Синій спектр екрану виглядає для мозку як слабке денне світло – а значить, спати й виробляти мелатонін не на часі.

Як почати та що робити

1. Знайдіть офлайн заняття. Катувати себе і відмовлятися від приємного не потрібно: подивитися ввечері серіал або пограти в приставку – це нормально. Але спробуйте робити це раніше, а на останню годину перед сном робіть що-небудь офлайнове і спокійне. Наприклад, почитайте паперову книгу. Домовтеся з сім'єю про експеримент і пробуйте відключатися від екранів все разом.

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2. Пропишіть користь. Напишіть нагадування, для чого ви це робите. Можна в описі до будильника, можна на листочок, який ви приклеїте до ноутбука.

3. Планувати та автоматизувати. Щоб не заглядати в екрани перед сном – заздалегідь встановіть будильник, подивіться погоду і календар.

4. Вести щоденник. Перші пару тижнів фіксуйте в ньому все: у скільки вимкнулися, лягли спати, чим займалися і як вам без екранів. Це допомагає аналізувати досвід і не кидати почате.

5. Поміняти синє світло на жовте. Якщо вимкнути екрани ну ніяк не можна – спробуйте хоча б міняти ввечері температуру світла монітора, переводячи синій спектр в жовтий.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Сон
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