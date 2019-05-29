Як відрізнити алергічний нежить від симптомів застуди

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Як відрізнити алергічний нежить від симптомів застуди
Як відрізнити алергічний нежить від симптомів застуди / Фото з вільних джерел

Алергічний та інфекційний нежить часто плутають через схожі симптоми, як і застуду з алергією. Тому лікар-алерголог Ольга Жоголева назвала основні відмінності цих видів нежитю.

У дітей, на відміну від дорослих, відрізнити алергічний нежить від неалергічного, стає непростим.

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Пов'язано це з тим, що у дітей інфекції виникають значно частіше, ніж у дорослих, маскуючи алергічний нежить.

Крім того, алергія у дітей може мати інфекційно-залежний характер і яскраво проявлятися виключно на тлі інфекції.

Основні відмінні ознаки алергічного риніту

  • нежить з рясним водянистим виділеннями з носа
  • чхання (особливо, серіями)
  • закладеність носа
  • свербіж в носі
  • наявність почервоніння і свербіння обох очей, сльозотечі

Якщо присутні два і більше симптоми зі списку більш як годину протягом кількох днів, то це означає, що у вас алергічний нежить.

Якщо відзначається тільки закладеність носа або тільки рясне слизової виділення, алергічний риніт можливий, але потрібне підтвердження лабораторними методами.

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Якщо є чхання, свербіж в носі, і / або очні симптоми, але немає рясного слизового, потрібно шукати неалергічні причини нежиті.

Специфічний ознака алергічного риніту — алергічний салют (або алергічне "вітання"): витирання носа долонею від низу до верху, щоб одночасно прибрати слиз і почухати ніс.

Якщо під час нежиті є ці симптоми, то потрібно шукати інші причини нежиті, окрім алергії:

  • закладеність тільки з одного боку
  • виділення з носа тільки з одного боку
  • густе зелене або жовте виділення
  • стікання вмісту носа по задній стінці глотки
  • біль в області обличчя
  • повторювані кровотечі
  • втрата нюху

Лікар зазначає: алергічний і неалергічний нежить можуть поєднуватися.

Якщо ви бачите у себе / дитини поєднання ознак з двох списків, це означає, що потрібно шукати і алергію, і неалергічні причини.

Найкраще звернутися до лікаря для точного встановлення діагнозу.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Алергія
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